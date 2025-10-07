CCOO Y UGT Huelva llama a los onubenses a movilizarse el 15 de octubre en "solidaridad" con el pueblo palestino

Bandera palestina en el Mulle del Tinto durante una concentración en Huelva de apoyo a la Flotilla. - EUROPA PRESS

HUELVA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

CCOO y UGT Huelva han hecho un llamamiento a participar el próximo 15 de octubre en las protestas convocadas a nivel nacional para "exigir el fin inmediato de la masacre y el respeto a los derechos humanos" en Gaza por "el genocidio que está llevando a cabo Israel" contra la población palestina.

Con motivo de la jornada de protesta del 15 de octubre, CCOO y UGT realizarán concentraciones en los centros de trabajo de la provincia para mostrar su "solidaridad" con el pueblo palestino y "exigir el fin al genocidio que se está cometiendo".

CCOO Huelva y UGT Huelva ha lamentado la "inacción" de la comunidad internacional ante "esta tragedia". "La comunidad internacional ha tardado en reaccionar y lo ha hecho de una manera muy insolidaria e injustificada, porque Israel vulnera el derecho internacional de manera constante y consistente, mientras el mundo guarda silencio y no adopta medidas para poner fin a la ocupación israelí en Gaza", han dicho.

Además, los sindicatos han anunciado reuniones con Izquierda Unida y con el PSOE con el objetivo de "unir fuerzas y coordinar acciones conjuntas en defensa de los derechos humanos y del pueblo palestino".

La secretaria general de CCOO Huelva, Julia Perea, ha lamentado la "grave crisis humanitaria" que vive la población gazatí y ha recordado que "más de 65.000 personas han sido asesinadas desde que comenzó este genocidio por parte del Estado de Israel, el 75% son niños y mujeres". Además, ha citado que "la relatora de la ONU cifra en más de 650.000 las personas asesinadas en la Franja de Gaza, principalmente niños", ha indicado en una nota.

En este sentido, el secretario general de UGT Huelva, Francisco Gutiérrez, ha denunciado también que "han sido asesinados decenas de miles de miembros de distintas organizaciones, de ONG y periodistas desplazados a Gaza, cuyo único fin era prestar asistencia sanitaria, médica, humanitaria o informar al mundo de lo que estaba ocurriendo en Palestina". Asimismo, ha criticado el bloqueo impuesto por Israel, que impide la entrada de ayuda humanitaria.

Gutiérrez ha explicado que esta jornada de reivindicación y lucha tiene como objetivo "exigir el respeto de los derechos humanos del pueblo palestino, poner fin al genocidio perpetrado por el Estado de Israel y reclamar a la comunidad internacional que aplique medidas eficaces para prevenir los abusos de las fuerzas de un Estado sobre otro o garantizar la asistencia humanitaria".

"Ese bloqueo ha supuesto también la muerte de miles de personas al no tener abastecidas sus necesidades básicas, como alimentos o agua potable", ha advertido Perea.

Desde los sindicatos se subraya que "hay que denunciar lo que está ocurriendo en Gaza" y "exigir el fin del genocidio". "La clase trabajadora no puede permanecer pasiva ante lo que está ocurriendo en el mundo, donde parece que se está imponiendo la ley del más fuerte y la impunidad absoluta contra quien atenta contra los derechos humanos, ha dicho Perea antes de añadir que "esto es intolerable en el siglo en el que vivimos y en una sociedad democrática, sobre todo, con humanidad".