Centeno asegura que se "dejará la piel" por la provincia y marca como prioridad "cumplir con los compromisos"

Archivo - La nueva delegada de la Junta en Huelva, Berta Centeno. - PP DE HUELVA - Archivo

HUELVA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La nueva delegada de la Junta en Huelva, Berta Centeno, ha asegurado este jueves que "se dejará la piel" por la provincia, toda vez que ha marcado como "prioridad absoluta" cumplir "los compromisos de la Junta de Andalucía y acelerar los proyectos pendientes".

En un audio remitido a los medios de comunicación, tras su nombramiento por el Consejo de Gobierno este miércoles, Centeno ha señalado que asume la Delegación de la Junta en Huelva con "un profundo sentido de la responsabilidad, con vocación de servicio público y con el firme compromiso de dejarme la piel por esta provincia".

"Quiero agradecer la confianza depositada en mí por el presidente, Juanma Moreno, para asumir esta responsabilidad, así como reconocer la labor realizada por mi antecesor, José Manuel Correa. Llego con las puertas abiertas al diálogo con todas las administraciones, agentes sociales y colectivos", ha abundado.

Así, ha subrayado que su "prioridad absoluta" será "hacer cumplir los compromisos de la Junta de Andalucía en la provincia, acelerar los proyectos pendientes y ser una interlocutora útil y cercana para todos los ciudadanos". "Desde hoy mismo nos ponemos a trabajar", ha concluido.