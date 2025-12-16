El Centro Jesús Hermida acoge la exposición 'The Onubenser', una mirada gráfica a la identidad de Huelva

Inauguración de la exposición 'The Onubenser'. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Centro de la Comunicación Jesús Hermida acoge desde este martes la exposición 'The Onubenser', un proyecto colectivo de artes gráficas que reúne doce portadas ilustradas inspiradas en el estilo de la emblemática revista The New Yorker y reinterpretadas desde la identidad, la cultura y la realidad social de Huelva. La muestra, que se ha inaugurado esta tarde, podrá visitarse hasta el próximo 9 de enero de 2026.

La concejala de Régimen Interior, Recurso Humanos y Modernización Digital del Ayuntamiento de Huelva, Elena Pacheco, ha destacado durante la inauguración que "'The Onubenser' es un magnífico ejemplo de cómo el talento local es capaz de conectar con referentes culturales internacionales y trasladar la realidad, ofreciendo una mirada artística, crítica y profundamente onubense de la ciudad".

Pacheco ha subrayado además que esta exposición "culmina la programación cultural del Centro de la Comunicación Jesús Hermida en este 2025 y, al mismo tiempo, da continuidad a su actividad cultural ya entrado el 2026, demostrando que este espacio mantiene una programación viva durante todo el año".

En este sentido, ha recordado que a lo largo de todo el 2025 se han celebrado más de 100 actividades culturales entre charlas, conferencias, mesas redondas, presentaciones y talleres.

La exposición reúne las doce portadas correspondientes al año 2025, una por cada mes, realizadas por los artistas Sara der Campo, Daniel González, Grafishart Redface, Esther Márquez, Israel Díaz Iglesias, Laura Morillo, María Coronel, K-Lina, Daniel Crespo, Adelaida Pérez, Sara Gómez y Elena Rita González.

Por su parte, una de las impulsoras del proyecto, Chío Romero, ha explicado que "'The Onubenser' es una colección de obras que toma como punto de partida lugares, personajes, símbolos y escenas típicas de la capital onubense y su provincia, reinterpretadas por autores de distintos estilos y generaciones que han sabido retratar fragmentos de una cultura, un legado y unas costumbres que, reunidos, construyen una identidad común".

El proyecto, iniciado en 2023 por las ilustradoras Chío Romero y Carolina Saiz, ha alcanzado ya las 27 obras y se ha consolidado como una plataforma para dar visibilidad a ilustradores y creadoras gráficas, acercando al público tanto sus trabajos como sus trayectorias artísticas. Durante los días de la exposición, las láminas y postales de todas las portadas podrán adquirirse en el propio Centro de la Comunicación Jesús Hermida.

Asimismo, la sala funcionará como punto de recogida gratuito para las compras realizadas a través de la web del proyecto. La exposición puede visitarse de lunes a viernes de 9,30 a 13,30 horas y también en horario de tarde los martes y jueves, de 17,00 a 20,00 horas, hasta el próximo 9 de enero.