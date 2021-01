El Centro de Transfusión de Huelva registra 18.403 donaciones de sangre en 2020

HUELVA, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Huelva ha registrado un total de 19.717 donaciones en 2020, lo que supone escasamente un 0,3 por ciento menos en comparación con el año anterior, pese a haber sufrido durante muchos meses la incidencia de la pandemia de Covid-19.

De este número, 18.403 unidades corresponden a donaciones de sangre total y el resto, 1.314, a donaciones selectivas de plasma por aféresis, según el balance realizado por la Red Andaluza de Medicina Transfusional, Tejidos y Células de la Consejería de Salud y Familias, a la que pertenece el centro. La cifra de nuevos donantes en la provincia ha sido, por su parte, de 1.952, según han informado la Delegación de Salud a Europa Press.

Los onubenses que quieran apoyar esta práctica solidaria pueden acudir al Centro de Transfusión, que se encuentra ubicado en el recinto del Hospital Juan Ramón Jiménez, abierto al público de lunes a viernes, de 9 a 14,30 y de 15,30 a 21 horas, y los sábados, de 10 a 13 horas. Se recomienda pedir cita previa en el teléfono 959 016 023.

A este dispositivo se suman dos unidades móviles que recorren la provincia para acercar la donación a la ciudadanía. La información sobre el horario y lugar de las colectas que las unidades móviles del centro realizan por toda la geografía provincial está disponible en la página web del Servicio Andaluz de Salud (SAS),

--www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud--, accediendo al apartado específico denominado 'Donar sangre' en el bloque para Ciudadanía, y a través de las aplicaciones para móviles 'Dona Sangre Andalucía' y la nueva APP 'Salud Andalucía', donde se centralizan todas las aplicaciones móviles institucionales relacionadas con Salud.

Ambas se pueden descargar en las plataformas Google Play Store y App Store. También se puede disponer de más información en los perfiles de Facebook, Twitter e Instagram del centro (@DonantesHuelva).

REQUISITOS PARA DONAR SANGRE

Los requisitos para poder donar sangre son: tener entre 18 y 65 años y un peso igual o superior a los 50 kilogramos; no padecer enfermedades crónicas ni tener una infección aguda; no tener anemia; y no realizar prácticas de riesgo que faciliten el contagio de enfermedades como, por ejemplo, la hepatitis, la sífilis o el sida. Es obligatorio acudir con el DNI o documento que les acredite y es conveniente no acudir en ayunas.

La donación de sangre es un proceso seguro, atendido por personal sanitario especializado. Antes de la extracción se realiza una entrevista y un reconocimiento médico al donante. Los varones pueden donar sangre hasta cuatro veces al año y las mujeres tres, con un intervalo mínimo de dos meses entre donación y donación. Los donantes específicos de plasma pueden acudir cada 15 días.

Hasta el 31 de diciembre de 2020, 1.596 personas han donado plasma hiperinmune en Andalucía, 48 de ellas específicamente en la provincia de Huelva, para combatir el Covid-19. De cada extracción se obtienen 2 unidades para dos enfermos que están hospitalizados en la primera fase de evolución de la enfermedad. Por lo tanto, son más de 3.000 dosis las unidades que se han almacenado en la Red Andaluza de Medicina Transfusional, concretamente en el Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Granada.

En total, han sido 368 los pacientes andaluces que han sido transfundidos con este plasma, 64 en Huelva. En algunos casos se ha destinado también a pacientes adscritos a un ensayo clínico PC/COVID19 que comenzó en los meses de cuarentena en Andalucía.

Los requisitos para donar son: diagnóstico de Covid-19 con prueba PCR positiva, haber transcurrido un mes desde el alta del paciente, pesar más de 50 kilos, ser mayor de edad y gozar de buena salud.