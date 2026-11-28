Archivo - Imagen de archivo de una persona votando en un colegio electoral. - JESÚS HELLÍN / EUROPA PRESS - Archivo

HUELVA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 409.000 onubenses podrán ejercer este domingo 29 de noviembre el derecho al voto en las elecciones generales, lo que supone 6.149 más --un 1,5% más-- en relación a los anteriores comicios celebrados en julio de 2023, según datos definitivos de la Oficina del Censo Electoral consultados por Europa Press.

En concreto, un total de 408.739 onubenses, 9.088 de ellos residentes en el extranjero, están llamados a las urnas este 29 de noviembre en las decimoséptimas elecciones generales, en las que diez partidos y coaliciones presentan candidaturas para elegir a cinco diputados por la provincia y otros seis aspiran a lograr los tres senadores en liza.

Del total de electores onubenses llamados este domingo a las urnas en Andalucía un total de 19.672 podrán ejercer el derecho al voto por primera vez en unos comicios generales por haber cumplido 18 años desde la anterior votación, que tuvo lugar el 23 de julio de 2023.

Huelva es la última provincia andaluza por número de electores, superada por Sevilla, que es la que cuenta con mayor número, en concreto, un total de 1.606.098; seguida de Málaga, con 1.289.447; Cádiz, con 1.041.137; Granada, con 787.255; Córdoba, con 648.361; Almería, con 537.778; y Jaén, con 515.089.

Del mismo modo, Huelva ocupa también el 'farolillo rojo' entre las provincias con más electores residentes en el extranjero, clasificación que lidera Málaga, con un total de 70.659, seguida de Granada, con 58.678; Almería, con 50.003; Sevilla, con 42.870; Cádiz, con 34.107; Córdoba, con 20.534; y Jaén, con 14.581.

El censo de electores onubenses residentes en el extranjero se ha reducido en 271 tras el auto del Tribunal Supremo (TS) que suspende el derecho a voto a nacionalizados por la 'ley de nietos' si no demuestran que son descendientes de exiliados.

DISPOSITIVO ELECTORAL Y DE SEGURIDAD

Por otra parte, los 80 municipios de Huelva contarán este domingo 29 de noviembre con un total de 265 colegios electorales, donde dispondrán de 656 mesas electorales integradas en total por 1.968 miembros (presidentes y vocales), que contarán con el apoyo de 290 representantes de la Administración del Estado.

Para garantizar la seguridad de los ciudadanos y la normalidad democrática durante la jornada electoral se desplegará en la provincia de Huelva un operativo integrado por cerca de 5.000 agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, que contarán con el apoyo de agentes de la Policía Local.

PP GANÓ EN LA PROVINCIA CON EL 36,4% DE LOS VOTOS EN 2023

En las anteriores elecciones generales, celebradas el 23 de julio de 2023, el PP ganó los comicios en la provincia de Huelva y logró dos diputados al Congreso con el 36,46% de los votos, seguido muy de cerca por el PSOE con dos escaños y un 35,95% de apoyo en las urnas.

Vox fue la tercera fuerza con un diputado y el 14,63% de los votos, seguida de Sumar con el 10,38% de los votos que no le permitieron obtener escaño. Adelante Andalucía sólo concurrió en las anteriores elecciones generales por la provincia de Cádiz.

En aquellos comicios el PP y el PSOE lograron dos escaños cada uno en el Senado por la provincia.