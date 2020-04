CES atribuye la menor incidencia del Covid-19 en Huelva a las infraestructuras y renta más baja

HUELVA, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Económico y Social de la Provincia de Huelva (CESpH) ha atribuido la menor incidencia de contagios del coronavirus en la provincia de Huelva dentro de los datos de Andalucía a dos factores "fundamentalmente", como son la movilidad --transportes colectivos, apertura al exterior con viajeros, uso de aeropuertos-- y a una menor renta de las familias.

En este sentido, en una entrevista a Europa Press, el presidente del CESph y catedrático de Métodos Cuantitativos para la Economía y Empresa de la Universidad de Huelva, Juan José García del Hoyo, ha destacado que el "aislamiento" de la provincia debido a la falta de infraestructuras de comunicación ha provocado que haya habido un menor número de contagios, aunque ha reseñado que "si hubiera pasado dentro de dos meses, con el verano o en Semana Santa con el turismo en auge" hubiera sido "un cataclismo".

A este respecto, ha enfatizado que "ha ocurrido en una época en la que hay poca movilidad internacional" por lo que "no ha habido mucho problema", pero "si nos hubiera pasado en otra época, habría sido peor". Así, ha realizado una comparativa dentro del territorio andaluz "en el que se ve cómo las provincias más afectadas, Sevilla, Málaga y Granada son las que están más conectadas y tienen más movilidad de personas y turismo en todas las épocas del año", al igual que ocurre en otras provincias españolas como Madrid, Barcelona y Valencia.

Esto ha provocado que la difusión del virus "haya sido más rápida en esas ciudades que cuentan con transporte público colectivo y con una apertura importante de turismo nacional e internacional y de profesionales" ya que "la difusión de un virus se mueve en función de los contactos que, a su vez, se ocasionan en determinado tipos de infraestructuras" como aeropuertos "con muchísima movilidad" y en los que hay medios de transportes urbanos colectivos --metro, cercanías, tranvías-- y mucha población urbana conviviendo.

De otro lado, Del Hoyo ha indicado que ha realizado un modelo de series de cada comunidad autónoma viendo por cada una el porcentaje de población urbana, la renta general disponible y otras derivadas, "todos esos factores inciden muchísimo".

A este respecto ha destacado que la renta implica un efecto sociológico y pone como ejemplo las residencias de ancianos ya que indica que "cuando tienes un nivel de renta alto y trabajas lejos de tu casa como pasa en Madrid, no necesitas la pensión de tu familiar para mantenerte o mantener a tu familia", sin embargo "en otras zonas más pobres o con menos riquezas, la pensión de los abuelos es fundamental para el sostenimiento del hogar y eso hace que haya menos población en residencias" y, por tanto "menos contagios graves".

Por otra parte, Del Hoyo ha calculado que el número total acumulado de contagios en la provincia --pico máximo-- se situará en torno a 367 personas y cree que se alcanzará el próximo 24 de abril --con un error estándar del 4,2 por ciento--, algo que considera una "buena noticia" ya que "parece que en Huelva no solo está teniendo una incidencia menor el Covid-19, sino que se alcanzará el nivel máximo antes que en el conjunto andaluz y español".

A pesar de ello ha incidido en que "no significa el fin de todo esto, sino que habremos vencido a esta primera oleada y nuestro sistema sanitario no se habrá visto colapsado" por lo que ha deseado que "sigamos con este comportamiento favorable y la expectativas no sólo se cumplan, sino que veamos anticipada la fecha prevista".