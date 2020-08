COAG dice que el incendio de Almonaster es "un desastre" para la ganadería y pide reunión con la Junta

ALMONASTER LA REAL (HUELVA), 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) de Andalucía considera que el incendio localizado este fin de semana en Almonaster la Real (Huelva), uno de los mayores de Andalucía de los últimos años, es "un auténtico desastre para la ganadería onubense", ya que el fuego, además de quemar más de 13.000 hectáreas de masa forestal, ha arrasado con numerosos asentamientos apícolas, con miles de abejas, y quemado ovejas, cabras y vacas.

Ante esta situación, desde COAG Andalucía han pedido a la consejera de Agricultura, Carmen Crespo, que convoque una reunión "urgente" con el sector para empezar a evaluar daños, hacer un seguimiento de las zonas afectadas y "tomar medidas para la recuperación de la capacidad productiva de los ganaderos, así como para la restauración medioambiental", según han informado en nota de prensa.

Así, Enrique Acción, responsable de Ganadería y secretario provincial de COAG Huelva, ha explicado que no saben aún la magnitud de los daños provocados por el fuego, "porque todavía hay ganaderos que no han podido entrar en sus explotaciones, todo hace indicar que lo harán en breve, y no saben qué se van a encontrar" pero que por lo que saben hasta el momento, "las pérdidas son inmensas".

En este sentido han remarcado que "hay muchísimas colmenas quemadas, ya que es una zona con muchos asentamientos apícolas, así como ovejas, cabras y vacas quemadas o desaparecidas", por lo que aseveran que "el panorama es dantesco" y están "muy afectados".