'¿Qué comen los dragones?' de Álvaro León gana el Molino de Oro al Mejor Cortometraje de La Sansilvestrale 2026 (Huelva)

Foto de los ganadores de La Sansilvestrale 2026. - AYUNTAMIENTO DE SAN SILVESTRE DE GUZMÁN

SAN SILVESTRE DE GUZMÁN 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El VII Festival de Cine La Sansilvestrale ha celebrado este sábado Gala de Clausura y Entrega de Premios, en la que se ha reconocido a las mejores obras de su Concurso de Cortometrajes, que este año ha vuelto a superar las 400 inscripciones, consolidando el crecimiento y la proyección del certamen.

Según ha indicado el Ayuntamiento de San Silvestre de Guzmán (Huelva), '¿Qué comen los dragones?', del director Álvaro León, se alzó con el Molino de Oro al Mejor Cortometraje. La obra, "de marcado realismo mágico, aborda el duelo infantil a través de la historia de Rafa, un niño que, tras el divorcio de sus padres, encuentra refugio en su imaginación convencido de que un dragón habita en las montañas cercanas".

Por otro lado, 'Pies' de Óscar Campos y Paula Vélez, ha sido reconocido con el premio a Mejor Guion y el Premio del Público, además de reconocer a Mauro Vélez con el galardón a Mejor Actor. El cortometraje "aborda con gran maestría la huida de un adolescente de un entorno familiar marcado por el conflicto hacia los peligros que esconde el mundo digital, construyendo un relato tan actual como conmovedor".

El reconocimiento al Mejor Cortometraje Onubense ha recaído en 'Verbo to be', dirigido por María Izquierdo, una obra que ha permitido a Luichi Macías hacerse con el premio a Mejor Actriz "gracias a su excelente interpretación".

En la nueva categoría de Mejor Cortometraje Documental, bajo la denominación 'Cartografía', el jurado ha distinguido a 'Brannia Ossaria', de Miguel Sánchez, mientras que el premio a Mejor Cortometraje de Animación fue para 'Pobre Marciano', dirigido por Álex Rey. Por último, el premio del jurado juvenil ha sido para 'Pues para eso prefiero que no vengas' de Fernando Santes.

El Consistorio ha destacado el "ambiente de celebración y reconocimiento al talento cinematográfico" durante la gala, con un público que "volvió a llenar" la Plaza Arroyo de la Miel para despedir una edición que ha destacado por "el elevado nivel artístico de las obras seleccionadas". La velada ha concluido con la proyección de '¿Qué comen los dragones?'.