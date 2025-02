Comerciantes de Isla Chica (Huelva) "respaldan" el proyecto del antiguo estadio para "crear empleo en la zona"

HUELVA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Agrupación de Comerciantes de Isla Chica, que reúne a más de cien pequeños empresarios de distintos sectores y niveles de actividad, han manifestado públicamente este lunes "su respaldo unánime, al proyecto Comercial y de Ocio, previsto, en el antiguo Estadio Colombino" que consideran que "contribuirá a la dinamización de uno de los barrios más emblemáticos de Huelva".

Así lo han manifestado en una nota, en la que señalan que este proyecto "contribuirá a la generación de empleo y riqueza de forma directa e indirecta, después de años de lucha para paliar el desmantelamiento paulatino del pequeño comercio en la capital".

Al respecto, subrayan que creen que "este tipo de iniciativas empresariales y comerciales, generarán, un valor añadido de gran magnitud, además de un movimiento de público, al que a día de hoy, no tenemos acceso, que desembocará, en el fortalecimiento futuro de nuestro tejido comercial de manera segura".

Desde esta organización empresarial han apuntado que, "después de conocer el proyecto, se sabe, que el mismo, se basará en el respeto al entorno, mejorando las actuales infraestructuras y dotaciones y provocando una proyección de nuestro barrio que creemos, puede marcar un antes y un después en el mismo".

En este sentido, señalan que la transformación de este espacio, "en un motor económico y social para la zona, es una oportunidad que Isla Chica, no puede desaprovechar", toda vez que han remarcado que "durante décadas, este barrio ha esperado un revulsivo que impulse su actividad comercial y refuerce su papel en el conjunto de la ciudad, otorgándole la imagen moderna y dinámica que merece".

"Por todo ello, esperamos que todos los agentes que intervienen en el mencionado proyecto, tengan la altura de miras, que este momento vital, para nuestro futuro, demanda, especialmente, a nivel político, superando las diferencias partidistas y esperando el apoyo incondicional del Ayuntamiento de Huelva, ya que de otra manera, entenderíamos que una vez más, se nos relega al ostracismo y que prevalecen intereses particulares y partidistas, que para nada atienden a la protección global, que nuestro colectivo reclamará siempre para nuestro barrio", han abundado.

Así las cosas, han destacado que "el proyecto previsto en el antiguo Estadio Colombino representa una apuesta por el desarrollo y la revitalización del tejido comercial y empresarial del barrio, con la consiguiente generación de empleo en una de las zonas más desfavorecidas de Huelva en cuanto a niveles de ocupación", que "trascenderá a nuestro entorno y que supondrá un soplo de aire fresco, para la totalidad de una ciudad, huérfana de proyectos de este tipo".

"En un momento en el que es imprescindible generar oportunidades y mejorar la calidad de vida de vecinos y comerciantes, esta iniciativa se presenta como una solución definitiva para atraer más visitantes, fortalecer el comercio local y crear nuevas oportunidades de negocio y empleo. Este proyecto comercial y de ocio previsto, traerá consigo un importante número de empleos, así como la generación de nuevos negocios, algo que suele ocurrir cuando este tipo de proyectos llegan a una capital", ha remarcado.

Asimismo, señalan que "la creación de infraestructuras modernas y atractivas atraerá inversiones y dinamizará la economía local, beneficiando no solo a los empresarios ya establecidos, sino también a aquellos que quieran emprender en un entorno de crecimiento y desarrollo".

LLAMAMIENTO SOCIAL

Desde la Agrupación de Comerciantes de Isla Chica hacen un "llamamiento al conjunto de la sociedad onubense", para que "valore el impacto positivo que esta actuación traerá consigo", al tiempo que se han referido a "aquellos que puedan mostrar reticencias" diciéndoles que su "convencimiento de apoyo pleno a este proyecto", viene de "entender que esta propuesta ha sido concebida con el objetivo de mejorar la zona y potenciar la convivencia entre el desarrollo urbano y el mantenimiento de la esencia del barrio".

Por ello, han señalado que están "abiertos a dialogar" y expresar los motivos de su "suma a una oportunidad" que entienden "única", que "no tiene otro interés, por nuestra parte, que el que de manera global, se aproveche una oportunidad que beneficiará a nuestro barrio a nivel social, comercial y de infraestructuras".

Los comerciantes de Isla Chica, "de manera unida, que representan una diversidad de sectores y actividades", están convencidos, de que "estamos, ante una apuesta decidida, para garantizar un futuro próspero para la zona".

Por ello, reiteran su "apoyo" a esta iniciativa, "confiando en que contribuirá a la modernización y revitalización del barrio, sin perder su identidad ni su carácter acogedor y comercial que tanto lo define, mejorándolo y proyectándolo, de manera definitiva, al futuro por el que luchamos y que defendemos".

Finalmente, confían en que "el diálogo y el consenso, permitan que finalmente, este proyecto sea una realidad" y, que "lejos de crear un enfrentamiento vecinal, venga a superar los obstáculos que actualmente tiene la zona". "Entre todos, debemos ser capaces de ceder en la parte que nos corresponda y no guiarnos por intereses partidistas, que no conducen más que al desánimo y el desinterés. Solo con un esfuerzo conjunto, podremos llevar a cabo, un proyecto que nos beneficia a todos y que esta ciudad, no puede permitirse que se pierda y que finalmente no se materialice", concluyen.