El Comisionado para la Memoria Democrática trabaja para que "en la provincia de Huelva no quede un resquicio de olvido"

HUELVA, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Diputación de Huelva, María Eugenia Limón; la parlamentaria andaluza María Márquez; el secretario de Estado de Memoria Democrática del Gobierno de España, Fernando Martínez, y el magistrado Baltasar Garzón han acudido este miércoles al acto de constitución del Comisionado para la Memoria Democrática.

En el marco del mismo, Limón ha apelado a "la justicia, la verdad y la reparación por ley" en la constitución del Comisionado, que cuenta con un presupuesto de 100.000 euros. "Que en la provincia de Huelva no quede un resquicio de olvido y cada una de las partes que conforma esta compleja sociedad adquiera un compromiso sincero", ha remarcado Limón.

Para la presidenta de la Diputación es escencial "que podamos mirar atrás sin miedo a que aquella etapa tan dramática vuelva a repetirse y que la memoria de nuestras víctimas esté presente para hacernos trabajar hacia un futuro de convivencia en armonía". Con estas palabras se ha referido la presidenta de la Diputación, María Eugenia Limón, al Comisionado provincial para la Memoria Democrática que se ha constituido hoy en el Foro Iberoamericano de La Rábida.

Limón ha afirmado que la memoria de los pueblos onubenses, como la del resto de Andalucía, "está marcada por el episodio más negro de la historia de nuestro país, un episodio de guerra y de represión". Según ha señalado, "si hay un dolor que perdura en lo profundo de nuestra gente y se perpetúa a través de los años, es el de las familias de tantas personas desaparecidas, víctimas de asesinatos, de torturas, de humillaciones, privadas de la más mínima dignidad".

Al acto han asistido familiares de víctimas que fueron enterradas en las fosas comunes existentes en diferentes puntos de la provincia, quienes han recibido un aplauso de apoyo y respeto.

Gracias a su lucha incesante, al trabajo de los colectivos memorialistas y los equipos de arqueólogos y antropólogos, presentes también, "hallaremos juntos la justicia, la verdad y la reparación que hoy les corresponde por ley", ha añadido la presidenta. Del Gobierno de España ha subrayado que, "por primera vez en la historia, haya elevado la Memoria Democrática, al primer nivel de la política de Estado", agradeciendo al secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, su presencia.

En cuanto al Comisionado Provincial, que cuenta con un presupuesto propio de 100.000 euros y entre sus actuaciones, la presidenta de la Diputación ha anunciado algunas como la elaboración, en colaboración con los familiares de las víctimas y los investigadores, del diccionario biográfico de los represaliados del franquismo en la provincia de Huelva o la difusión cultural de nuestra memoria mediante exposiciones, conferencias, encuentros, jornadas, conmemoraciones, homenajes, etc.

También se llevará a cabo la localización, con el resto de las Administraciones Públicas, tanto locales como Estatales, y con las Asociaciones Memorialistas, de las fosas con especial atención a las de las Rosas de la Puebla de Guzmán y la de las Rosas de Zufre, así como de las exhumaciones, en dichas fosas, de las víctimas de la represión franquista, ya identificadas en la provincia de Huelva.

La creación de becas para investigadores sobre la Memoria Democrática de Huelva, así como un premio de investigación sobre Memoria Democrática de la Provincia de Huelva para alumnos de la UHU sera otra de las actuaciones del Comisionado, además de la creación oficinas comarcales para la atención a los familiares de las víctimas y recoger sus iniciativas y facilitar a los familiares de las víctimas la extracción de sangre, para su posterior envío a la Universidad de Granada y comprobación del ADN.

En el acto, --conducido por el coordinador del Comisionado, Antonio Rus--, la presidenta de Diputación ha incidido en la aplicación de la perspectiva de género a la memoria histórica: "Cada día son más las voces con autoridad que ponen de manifiesto el horrible ensañamiento que sufrieron las mujeres durante aquella etapa, vinculando incluso esta realidad con la dificultad de localizar fosas con restos de mujeres".

Por su parte, el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, ha destacado que "desde el Gobierno central se tiene la firme decisión de ir resolviendo los problemas que todavía se mantienen desde la época de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura". Las heridas del pasado, ha añadido Martínez, "se curan con más verdad, con más justicia y más reparación. El olvido es incompatible con la democracia".

Martínez ha anunciado que "estamos en las mejores condiciones para impulsar la Ley de la Memoria Democrática que, en muy corto espacio de tiempo, va a entrar por segunda vez en el Consejo de Ministros y pasará inmediatamente al trámite parlamentario". Igualmente, respecto al plan de choque del Gobierno para las exhumaciones, ha detallado que se destinarán 86.400 euros para este respecto en la provincia de Huelva.

En el día de la constitución del Comisionado provincial, el juez Baltasar Garzón, con una amplia trayectoria en la defensa de los Derechos Humanos y un referente en la justicia internacional, ha asumido la presidencia de honor del Comisionado, simbolizada en una distinción que lleva impresa el nombre de las rosas de Zufre y de Puebla de Guzmán.

Garzón ha agradecido a la Diputación la puesta en marcha de esta iniciativa y ha asegurado que "el grave error de quienes actúan en contra de la memoria es que, además de desconocer un derecho fundamental de las víctimas, no entienden lo que realmente es el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación". La memoria, ha apuntado "no es el pasado ni es es solo recordar: es construir, construir hoy, construir para el mañana; es es educar, es mostrar, enseñar, trasparentar lo que ocurrió no vuelva a suceder".

Entre los presentes en el acto ha estado la Fiscal General del Estado y ex Ministra de Justicia, María Dolores Delgado; la parlamentaria andaluza María Márquez, impulsora y ponente socialista de la Ley de Memoria Histórica y Democrática andaluza de 2017. El acto ha finalizado con actuación de Helga y Carmen Molina y Juan José Oña, quienes han interpretado poemas de Miguel Hernández y Antonio Machado.