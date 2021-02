Concedidos los XIII Premio de Estudios Iberoamericanos La Rábida 2020

HUELVA, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), en colaboración con el Grupo de Universidades Iberoamericanas La Rábida, ha hecho público los galardonados del XIII Premio de Estudios Iberoamericanos La Rábida 2020, que tiene el objetivo de contribuir a la transmisión del conocimiento y de incentivar la investigación en el ámbito universitario iberoamericano.

Según ha informado la UNIA en una nota de prensa, este reconocimiento va acompañado de una dotación de 4.000 euros en las dos categorías de tesis doctorales y 2.000 en las de trabajos de fin de máster oficial.

La Comisión de Evaluación ha decidido por unanimidad conceder el premio en la categoría de mejor tesis doctoral en Ciencias Sociales y Jurídicas y de Humanidades al trabajo titulado El sistema del arte emergente glocal. Trayectorias artísticas y mecanismos de legitimación en Andalucía (España) y el Estado de Sao Paulo (Brasil), de María Dolores Gallego Martínez, perteneciente a la Universidad de Almería (España) y que defendió su Tesis en la Universidad de Granada (España).

En la categoría de mejor trabajo fin de máster oficial en Ciencias Sociales y Jurídicas y de Humanidades se ha reconocido al título Apropiación y Sentido de las Formas Estéticas en el Arte Colonial Neogranadino: Metáfora e Imagen en la Obra de Josefa del Castillo y Gregorio Vásquez (1680-1750), de Nelson Ramiro Reinoso Fonseca, vinculado a la Universidad de Antioquia (Colombia) y que defendió su TFM en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (México).

Cambiando de disciplina, el premio a la mejor tesis doctoral en las áreas Científico-Técnicas pertenece al trabajo Development and Evaluation of Smart Polymeric and Lipidic Nanoparticles for Theranosis of Breast and Pancreatic Cancer, de Saúl Abenhamar Navarro Marchal, de la Universidad de Granada (España) en la que también defendió su tesis.

Por último, en la categoría de mejor trabajo fin de master oficial en las áreas Científico-Técnicas se ha reconocido al estudio titulado Efecto de las características de las materias primas nacionales en la eficiencia de la producción de nopol, bajo la autoría de Luis Alfonso Gallego Villada, ligado a la Universidad de Antioquia (Colombia), en la que defendió dicho TFM.

ACCÉSITS

Este premio incluye además un accésit sin dotación económica que busca reconocer el mérito de otros trabajos que también han resultado excelentes para la Comisión de Evaluación.

En las categorías ya mencionadas, se ha reconocido los trabajos 'Cuando el dolor se vuelve político. Configuración de la subjetividad política y significados de las prácticas de ciudadanía en mujeres que devienen lideresas en los movimientos sociales en contextos de guerra y posguerra', de Isabel Cristina Posada Zapata (Universidad de Antioquia, Colombia); 'De la palabra al entendimiento. Análisis de la relación entre comprensión lectora y riqueza léxica en estudiantes de secundaria de diferentes variedades del español en el Perú', de María Rosario Quesada Murillo (Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú).

Y al 'Estudio del papel de los receptores de adenosina A2B y A3 en la mantención del fenotipo troncal de Glioblastoma Stem-like Cells', de Daniel Alejandro Uribe Brange (Universidad Austral de Chile), e 'Identificación de muones en tanques de Cherenkov', Borja Serrano González, (Universidad de Granada, España).

La entrega de los premios tendrá lugar en la universidad perteneciente al Grupo Rábida que acoja la Asamblea General de 2021 o en la sede de la UNIA de Santa María de La Rábida (Huelva, España) en el caso de que se celebre en formato virtual.