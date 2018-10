Condenada a diez meses de prisión por arrebatar el bolso a otra mujer que recuperó tras perseguirla en Huelva

Publicado 12/02/2018 18:23:02 CET

El Juzgado de lo Penal número 1 de Huelva ha condenado a diez meses de prisión a una mujer, con antecedentes penales no computables a efectos de reincidencia, por un delito de robo con violencia de menor entidad en grado de tentativa, tras arrebatarle el bolso a otra mujer después de que ésta retirara dinero del cajero automático de una entidad bancaria, ubicada en la Plaza de las Monjas.

Según reza en la sentencia, que la Audiencia ha confirmado, y a la que ha tenido acceso Europa Press, los hechos ocurrieron el pasado 7 de septiembre a las 9,55 horas cuando la condenada, con la intención de obtener un beneficio económico ilícito tras percatarse de que la víctima había retirado dinero de un cajero automático, se dirigió a ella y de forma sorpresiva, de un fuerte tirón, le arrebató el bolso que llevaba colgado en el hombro.

En esos momentos, la condenada salió huyendo del lugar pero fue perseguida por la víctima, quien consiguió finalmente darle alcance y recuperar el bolso con todas sus pertenencias. A consecuencia de los hechos, esta mujer sufrió una pequeña erosión en la muñeca y en el brazo derecho.

En el acto del juicio oral la víctima manifestó su intención de no reclamar cantidad alguna en concepto de indemnización a esta mujer, que estuvo desde el lugar de los hechos hasta el día del juicio, unos 20 días después, en prisión preventiva.

A su vez, el juzgado le impone el pago de las costas judiciales sin conceder a la penada el beneficio de la suspensión de la ejecución de la pena de prisión impuesta.

Su defensa alegó en su recurso no "se cumplen todos los elementos del tipo pues la fuerza empleada por su mandante fue prácticamente nula", así como que "no se ha tenido en consideración ningún tipo de atenuante" por el estado mental de su patrocinada, que "sufre una grave alteración de la realidad que no le permitía conocer la realidad del hecho delictivo", cuestiones que la Audiencia ha desestimado confirmando la sentencia.