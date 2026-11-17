Audiencia Provincial de Huelva. - EUROPA PRESS

HUELVA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Huelva ha condenado a un año y nueve meses de prisión a un vecino de la capital onubense como autor de un delito continuado de estafa, tras engañar a múltiples compradores de distintos puntos de España mediante anuncios falsos de productos tecnológicos en aplicaciones de compraventa de segunda mano, logrando un perjuicio económico total cercano a los 6.000 euros.

Según recoge la sentencia, consultada por Europa Press, el fallo se ha dictado por conformidad después de que la defensa y el acusado aceptaran la calificación y la pena solicitada por el Ministerio Fiscal antes del inicio del juicio oral, por lo que la resolución ya ha sido declarada firme.

Además de la pena privativa de libertad, el tribunal le impone el pago de indemnizaciones que ascienden a un total de 5.987 euros a siete perjudicados, así como el abono de las costas procesales y el decomiso del teléfono móvil que le fue intervenido.

Se considera probado que, al menos desde enero de 2019 y hasta mayo de 2021, el procesado diseñó un sistema de estafa triangular utilizando líneas telefónicas no identificables o a nombre de terceros. Por un lado, publicaba anuncios fraudulentos en internet ofertando teléfonos móviles, videoconsolas, cámaras fotográficas o telescopios a precios atractivos, empleando fotografías robadas de otros anuncios reales y dirigiendo las ventas a compradores residentes fuera de Huelva.

Paralelamente, el acusado contactaba con vendedores reales residentes en Huelva que ofrecían artículos de menor valor en las mismas plataformas. Con la excusa de garantizar la seguridad de la compra, les solicitaba una fotografía de su Documento Nacional de Identidad (DNI) y su número de cuenta bancaria. De este modo, utilizaba la identidad y las cuentas de estos vendedores onubenses para que los compradores del resto del país ingresaran allí el dinero de los productos inexistentes.

Una vez realizada la transferencia, el condenado se ponía en contacto con los vendedores de Huelva alegando que había ingresado dinero de más "por error" y les pedía que le entregaran tanto el artículo que habían puesto a la venta como el dinero sobrante en metálico o mediante reenvíos bancarios. Para evitar ser reconocido, acudía personalmente a los puntos de encuentro en la capital onubense haciéndose pasar por un familiar o un amigo del supuesto comprador.

A través de este entramado, logró defraudar cantidades que oscilan entre los 180 y los 3.350 euros a compradores residentes en Málaga, Sevilla, Barcelona, Palma de Mallorca, Valladolid y Córdoba, además de apropiarse de diversos teléfonos móviles y efectos sin que los vendedores locales resultaran perjudicados económicamente.

La investigación culminó en mayo de 2021 después de que una vendedora de una aplicación sospechara del perfil del acusado al comprobar que con esa misma cuenta se ofertaba en alquiler un piso en Matalascañas (Huelva) con fotografías falsas.

Tras alertar a la Policía Nacional, los agentes montaron un dispositivo de vigilancia en esta localidad costera y detuvieron al hombre cuando acudía a recoger el teléfono móvil acordado.