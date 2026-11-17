Archivo - Puerta de la Audiencia Provincial de Huelva. - EUROPA PRESS - Archivo

HUELVA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Huelva ha condenado a dos años de prisión a un hombre, nacido en 1992 y sin antecedentes penales, como autor de un delito de agresión sexual a menor de 16 años, tras mantener relaciones sexuales completas con una joven cuando esta contaba con entre 13 y 14 años de edad.

Asimismo, según recoge la sentencia, consultada por Europa Press, y dictada por conformidad tras el acuerdo alcanzado entre la Fiscalía y la defensa en el acto del juicio oral celebrado el pasado mes de octubre, el tribunal ha acordado suspender la ejecución de la pena privativa de libertad durante un plazo de tres años, condicionado a que el condenado no vuelva a delinquir, cumpla una orden de alejamiento y participe en un programa formativo en materia de libertad sexual.

Se considera probado que el acusado, mayor de edad en el momento de los hechos, mantuvo una relación sentimental con la víctima --nacida en 2007-- aproximadamente entre los años 2020 y 2021. Durante ese periodo, en el que la menor tenía entre 13 y 14 años, ambos mantuvieron en varias ocasiones relaciones sexuales completas.

Asimismo, la resolución deja constancia de que la víctima, una vez alcanzada la mayoría de edad, renunció expresamente a las acciones civiles y penales que le pudieran corresponder por estos hechos.

A la hora de fijar la condena, la Sala ha aplicado la garantía integral de la libertad sexual, al resultar más favorable para el reo, apreciando además la circunstancia atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas debido al tiempo transcurrido en la tramitación de la causa, incoada inicialmente en 2022.

Además de los dos años de prisión y el pago de las costas procesales, el fallo impone al procesado la prohibición de aproximarse a menos de 500 metros de la víctima, su domicilio, lugar de trabajo o espacios que frecuente, así como de comunicarse con ella por cualquier vía durante tres años.

Del mismo modo, la Audiencia Provincial le impone una medida de libertad vigilada por un periodo de cinco años, que se ejecutará con posterioridad al cumplimiento de la pena de prisión, y la inhabilitación especial para el ejercicio de cualquier profesión, oficio o actividad, retribuida o no, que conlleve contacto regular y directo con menores de edad durante cinco años.

Al haber mostrado las partes su conformidad con el fallo adelantado 'in voce' en la vista y manifestar su intención de no recurrirlo, la sentencia fue declarada firme en el mismo acto.