Confirman el fallecimiento por el accidente de Adamuz del padre del canterano onubense del Getafe

HUELVA 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Real Club Recreativo de Huelva ha confirmado este martes el fallecimiento del padre del jugador canterano onubense del Getafe CF, 'Davinci', por lo que se eleva a 16 el número muertes confirmadas de la capital y la provincia por el accidente ferroviario ocurrido el domingo a la altura del municipio de Adamuz (Córdoba).

Así lo ha informado el Decano en un comunicado emitido en sus redes sociales, consultadas por Europa Press, en la que señalan que "lamentan" comunicar "el fallecimiento de David Cordón, padre del que fue nuestro jugador y canterano 'Davinchi'".

"David era un recreativista de cuna, llegando a ser uno de los mejores deportistas que ha dado nuestra ciudad. Le mandamos todo nuestro apoyo a la familia de David en estos momentos tan duros. Hoy el cielo es más albiazul. Descanse en paz", concluye el comunicado.