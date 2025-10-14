El Congreso aprueba una PNL del PP para la mejora integral de la carretera N-431 de la Costa Occidental de Huelva

Archivo - La diputada del PP Bella Verano Domínguez en una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID/HUELVA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Congreso de los Diputados ha aprobado en la Comisión sobre Seguridad Vial, con 17 votos a favor, uno en contra y 14 abstenciones, la Proposición No de Ley (PNL) presentada por el PP para la carretera N-431, que recorre toda la Costa Occidental de Huelva hasta Portugal. En la misma, los populares han aceptado una enmienda de Vox para ampliar a toda la red de carreteras del Estado los estudios técnicos y mejora de las mismas.

En este sentido, la diputada del PP por Huelva, Bella Verano, quien ha defendido esta PNL, ha señalado que la N-431 es una vía de titularidad estatal "fundamental" para la provincia de Huelva, ya que "conecta numerosos municipios, vertebra la costa occidental, facilita la comunicación con Portugal y constituye un eje estratégico para el turismo, la agricultura, la industria y la movilidad diaria de miles de ciudadanos", toda vez que ha lamentado que, "pese a su importancia", se encuentra en "un estado de deterioro alarmante".

Apuntan los populares que el firme "presenta baches, grietas y socavones que ponen en peligro la seguridad vial" y que "las quejas son constantes y diarias, trasladadas tanto por los ciudadanos como por los ayuntamientos y colectivos sociales", que "advierten de la peligrosidad de la vía y de la elevada siniestralidad en varios de sus tramos". "Hay que tener en cuenta que esta nacional une los núcleos urbanos más densos de la provincia. Por ella circulan cada día miles de personas de Lepe, Isla Cristina, Ayamonte, Cartaya o Gigraleón", ha dicho Verano.

Los populares señalan que "en los datos publicados por un reciente informe de Automovilistas Europeos Asociados (AEA), revela que, entre los años 2018 y 2022, la N-431 ha acaparado varios de los puntos negros de las carreteras onubenses. Concretamente, varios de sus tramos han registrado un índice de Peligrosidad Medio (IPM) superior a 82, es decir, diez veces por encima de la media nacional, que se sitúa en 8,2".

En este punto, recriminan al Gobierno de España ha anunciado inversiones "que no resuelven el problema estructural de deterioro, en la medida en que ninguna actuación puntual puede ofrecer garantías de seguridad ni solucionar la situación general", al tiempo que afirma que la provincia de Huelva se encuentra "relegada en materia de infraestructuras viales".

Por ello, solicitan que se realice "un plan integral de intervención que dé respuesta a las necesidades de seguridad vial y que reconozca el papel estratégico que desempeña para el desarrollo social y económico de la provincia". "No basta con la implementación de medidas de carácter temporal o para resolver cuestiones puntuales, sino que es necesario adoptar un enfoque global que atienda a la magnitud del problema y garantice soluciones eficaces y duraderas", concluyen desde el PP.

En base a ello, la PNL solicita elaborar un estudio técnico "riguroso y completo" sobre el estado actual de la carretera N-431, "que identifique los tramos más deteriorados y peligrosos, y que establezca las prioridades de actuación en materia de seguridad vial, firme, señalización y accesos", así como incorporar los resultados de dicho estudio a la planificación de actuaciones en la red estatal de carreteras y a los Presupuestos Generales del Estado, "con el objetivo de que las intervenciones no se limiten a obras puntuales, sino que respondan a un plan integral de mejora de la N-431".

También, coordinar las actuaciones de mejora con el resto de Administraciones Públicas competentes, de manera que las intervenciones "sean coherentes, ágiles y respondan a las necesidades reales de los usuarios" e informar "periódicamente y con transparencia" a la ciudadanía y las Administraciones públicas implicadas sobre el curso de los proyectos de mejora y su grado de ejecución.

"Todas las carreteras nacionales de la provincia están en un estado preocupante, y ya yo no lo digo como una representante pública. Le puedo asegurar, como usuaria, que jamás en la vida habíamos visto un deterioro tan preocupante como tenemos ahora mismo. Y, mientras tanto, el Gobierno presume de inversiones récords y le puedo asegurar que en Huelva podemos presumir de socavones récords, mientras los onubenses pagamos los mismos impuestos con el resto de España, pero circulamos por carretera de tercera. Y eso no es igualdad, eso es un completo y absoluto abandono", ha lamentado Verano.

"AUMENTO DE INVERSIÓN EN UN 40%"

Por su parte, el diputado del PSOE Manuel Arribas ha destacado que el Gobierno de España "ha incrementado un 40% la inversión en las carreteras de Huelva, a diferencia de lo que hizo el PP", toda vez que ha subrayado que el proyecto del trazado de mejora de la seguridad vial de la N-431 "ya ha sido sometido a información pública publicándose en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 10 de julio del 2025".

Por ello, el socialista le ha recriminado que presente esta PNL "para mañana tener su espacio en la prensa local diciendo que ha venido a defender la mejora de la nacional 431", al igual que le ha reprochado que hable de la importancia de la seguridad vial cuando el PP "no se posicionaron a favor de la reducción de la tasa de alcohol" algo que considera que "le tiene que explicar a los vecinos de Huelva".

"EL PP ES INCOHERENTE"

De otro lado, el diputado por Sumar Txema Guijarro ha dicho que su colación "desea una N-431 en mejor estado de lo que se encuentra actualmente", por lo que considera que las demandas que presenta el Partido Popular en esta iniciativa "tienen un sentido", por lo que no han votado en contra, pero ha lamentado la "incoherencia del PP" en la defensa de esta iniciativa, ya que "piden mayor inversión en carreteras" pero en las comisiones de Hacienda "pide bajar los impuestos, las tasas y, sin embargo, luego vienen en estas otras comisiones a pedir".

"Claro, cuando se escuchan estos argumentos del Partido Popular en esta comisión de que no se gasta lo suficiente, no se invierte y luego vas a la Comisión de Hacienda y entonces aumentar impuestos les parece mal, entonces, cómo lo hacemos", ha enfatizado el diputado de Sumar antes de remarcar que el PP "olvida que en estos últimos cinco o seis años esa inversión ha crecido" y "obviar este no es hacerle ningún favor a la verdad".

Finalmente, el diputado de Vox David García ha asegurado que ha habido "un recorte de manera sistemática en conservación, mantenimiento y seguridad vial" y que "cuando una carretera, como la que están denunciando en Huelva, está completamente abandonada y no hay una inversión real, una solución real, los onubenses están en riesgo", apuntando que "en España, actualmente, se destina menos del 50% del necesario solamente para mantener condiciones óptimas".

Así, ha solicitado incluir una enmienda a esta PNL para que se amplíe y se haga un estudio técnico "riguroso completo" en toda la red de carreteras del Estado, así como "hacer planes plurianuales de conservación y de seguridad vial con dotaciones económicas garantizadas", así como "rendición de cuentas y transparencia real". Al respecto, ha espetado que "de nada sirve presupuestarla si luego no se ejecuta" y ha acusado al Gobierno de hacer "trampas" con ello porque "presupuesta pero no ejecuta".