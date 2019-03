La consejera de Igualdad cree que el caso del IES de Huelva se ha "sobredimensionado" y culpa a Vox de "tergiversar"

Publicado 06/03/2019 17:44:43 CET

La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía, Rocío Ruiz, ha asegurado que la noticia surgida este miércoles sobre una actividad propuesta en un instituto de Enseñanza Secundaria (IES) de Puebla de Guzmán (Huelva), enmarcada en la celebración del Día Internacional de la Mujer, se ha "sobredimensionado". Además, ha culpado a Vox de "tergiversar" las informaciones al ser un partido "que funciona a nivel de titulares".

En declaraciones a los periodistas en Madrid, la consejera de Cs ha sido preguntada por las informaciones sobre actividades previstas en este IES para este viernes, de las que una consistiría en dejar salir al patio durante el recreo únicamente a las alumnas, y no a los chicos, para que los escolares comprendieran "lo que ha sentido la mujer durante mucho tiempo en la historia, donde simplemente por el sexo se le ha prohibido hacer determinadas tareas".

Ruiz --en referencia a un tuit del líder de Vox en Andalucía, Francisco Serrano, en el que indicaba que "la directora ha ordenado hoy a los profesores, castigar el 8M sin recreo a los alumnos varones, por el sólo hecho de serlo"-- ha señalado que "estos son los titulares con los que funciona Vox", que es una formación "que funciona a nivel de titulares, de crear tremendismo y de manipular muchas noticias".

La consejera ha explicado que en cuanto vio que saltaba la noticia se puso en contacto con la Delegación de Educación en Huelva y "efectivamente se ha sobredimensionado".

Así las cosas, ha insistido en que la idea no era dejar sin recreo a los niños "ni castigarlos para nada" porque eso es "una barbaridad y una locura" y ha añadido que "ya se sabe cómo se tergiversan algunas noticias por parte de algunos partidos políticos".

"Era una iniciativa, en principio, de una de las profesoras, pero simplemente era un acto simbólico de que las niñas salían un poquito antes que los niños por simbolizar esos pasos atrás que siempre hemos llevado las mujeres", ha explicado la consejera, quien ha remarcado que la iniciativa "no estaba aprobada" y no se va a realizar "porque no estaba aprobado ni en claustro ni en consejo escolar" al ser una propuesta que "sólo se había hablado".