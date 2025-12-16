El Consejo General de la Abogacía Española reconoce al abogado de Huelva Fernando Vergel con la Gran Cruz al Mérito

Archivo - El exdecano del Colegio de Abogados de Huelva, ICAH, Fernando Vergel, en una imagen de archivo. - COLEGIO DE ABOGADOS DE HUELVA - Archivo

HUELVA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Consejo General de la Abogacía Española, presidido por Salvador González, ha acordado por unanimidad otorgar su máxima distinción, la Gran Cruz al Mérito en el Servicio de la Abogacía a Fernando Vergel Araújo, quien se ha mostrado "emocionado y satisfecho" por esta distinción que dedica a su familia y que supone la culminación a seis décadas de ejercicio profesional.

El decano del Colegio de Abogados de Huelva, ICAH, Antonio Bernal, que es miembro del Consejo General, ha anunciado que "este merecido reconocimiento se otorga en consideración a la extensa y destacada trayectoria de Vergel y a la inestimable contribución a la profesión y al desarrollo de la Institución colegial", según ha indicado el ICAH en una nota, en la que destaca que "Vergel ha demostrado un compromiso inquebrantable con la defensa de los valores de la abogacía".

Así, Antonio Bernal ha destacado que Vergel lleva 60 años de ejercicio profesional, de ellos 45 con cargos de responsabilidad en el seno del Colegio de Abogados y "representa valores dignos de ser reconocidos pública y socialmente". Desde la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Huelva consideran que "honra tanto a Fernando Vergel, como a la abogacía onubense en su conjunto".

La concesión de la Gran Cruz al Mérito es "un testimonio del aprecio y la gratitud de toda la abogacía española a su dedicación y servicio". Vergel está en posesión de la Medalla de Huelva, de la Insignia de oro del Colegio Oficial de Arquitectos de Huelva y del Colegio de Abogados de Huelva, entre otros honores. Ha intervenido en unos 10.000 procesos en audiencias provinciales de diversas zonas de España, además del Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional.

El condecorado con la Gran Cruz es licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla y es colegiado desde el 31 de mayo de 1966. En 1977 obtuvo por oposición la plaza de jefe de la Asesoría Jurídica de la Cámara Oficial de la Propiedad Urbana de Huelva hasta la disolución de dicho organismo. Fue asesor jurídico del Colegio Oficial de Arquitectos de Huelva de forma ininterrumpida durante 34 años.

La ceremonia oficial de imposición de la Medalla será el próximo viernes 9 de enero por la tarde. La hora concreta y el lugar se darán a conocer en los próximos días.