El Consorcio de Bomberos de Huelva presta apoyo en las labores de evacuación del incendio de El Cerro

Incendio de El Cerro de Andévalo. - CLARA CARRASCO/EUROPA PRESS

EL CERRO DE ANDÉVALO (HUELVA), 22 (EUROPA PRESS)

El Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva está colaboran con el Plan Infoca en las labores de prevención y evacuación de la población de Villanueva de los Castillejos (Huelva), así como de animales, durante la tarde de este miércoles a causa del incendio de El Cerro de Andévalo, que ha empeorado a causa del viento.

En declaraciones a los medios de comunicación, el oficial de Prevención del Consorcio, José Antonio Frigolet, ha explicado que en la mañana de este miércoles, "cuando ha comenzado a haber peligro para algunas poblaciones y algunos diseminados", se ha activado y se ha trasladado a la zona de Villanueva de las Cruces al Parque de Bomberos de Alosno con toda su dotación.

"Más adelante, pasado el mediodía, la situación ha empeorado un poco, Entonces lo que hemos hecho ha sido apoyar a la Guardia Civil en el desalojo de Villanueva de las Cruces. Y una vez que se ha desalojado el pueblo, ya hemos vuelto otra vez a hacer las labores de prevención y previsión en el caso de que llegara el incendio", ha comentado.

Para ello, se ha solicitado la presencia también en la zona del Parque de Bomberos de Valverde del Camino, también con su dotación, y del sargento de guardia.

Además, el Consorcio también ha actuado en una granja de pollos y en una granja de cerdos porque "tenían bastante cercanía de la llama y para proteger un poco las instalaciones que de momento no han llegado por suerte a afectar ninguna de las dos instalaciones".

Por su parte, desde la Diputación han señalado que el presidente de la institución, David Toscano, va a trasladarse hasta el Puesto de Mando Avanzado para conocer de primera mano todos los detalles.