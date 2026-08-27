Continúan los trabajos de recuperación tras seis años del incendio de Almonaster (Huelva) que calcinó 15.000 hectáreas

Archivo - Imagen de archivo del ncendio forestal de Almonaster la Real (Huelva) de 2020. - A. Pérez - Europa Press - Archivo

ALMONASTER LA REAL (HUELVA), 27 (EUROPA PRESS)

Seis años después del incendio que se originó el 27 de agosto de 2020 en el paraje de Olivargas (Almonaster la Real), que calcinó 15.000 hectáreas y supuso uno de los mayores incendios que ha vivido la provincia de Huelva --tras el de Niebla de este 2026, con 33.000 hectáreas afectadas, el Berrocal, que arrasó 34.000 hectáreas de 13 pueblos de la provincia onubense y de Sevilla en 2004 y en el que murieron dos personas-- la Junta de Andalucía prosigue, mediante distintos instrumentos, trabajando en la recuperación de la zona.

El incendio afectó a seis municipios de la parte central de la provincia de Huelva incluidos dentro de la comarca natural del Andévalo y en la parte sur de la comarca Sierra de Huelva: Almonaster la Real (10.257 hectáreas), Zalamea la Real (2.596 hectáreas), El Campillo (2.448), La Zarza-Perrunal (462), Valverde de Camino (37) y El Cerro del Andévalo (12 hectáreas) y tuvo una profunda relevancia social debido a su dimensión, su intensidad y, especialmente, porque tuvo consecuencias directas sobre la población y sus bienes.

De este modo, la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía lidera el proyecto de cooperación plurirregional Refloresta, que se centra en los trabajos de restauración de los terrenos afectados por dicho incendio, con la participación de técnicos de diez entidades beneficiarias y de los dos países implicados, España y Portugal. El mismo tiene una duración de 36 meses.

Este proyecto, puesto en marcha en 2023 bajo el lema 'Innovación tecnológica, social y en gobernanza para mejorar la prevención y acelerar la recuperación de los ecosistemas y paisajes afectados por incendios', se desarrolla en el marco del Programa Interreg España-Portugal (Poctep) 2021-2027. El objetivo es favorecer la adaptación al cambio climático y la prevención de riesgos de catástrofes, así como la resiliencia del ecosistema paisaje, teniendo en cuenta nuevos enfoques científico-técnicos en el diseño de planes de restauración.

Los ámbitos piloto de restauración se ubican en terrenos públicos afectados por el incendio en completa integración con las actuaciones llevadas a cabo hasta el momento en dichos terrenos, y sobre los cuales se están ejecutando acciones de sensibilización e implicación de las comunidades locales del entorno.

Con un presupuesto de más de dos millones de euros, arrancó en el mes de septiembre de 2023 con una duración prevista de 36 meses. El resto de las entidades del consorcio son la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía, M.P. (Amaya), la Universidad da Coruña (UdC), la Universidad de Córdoba (UCO), la Universidad de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), Boreas, IDAF, Aguiar Floresta, Quercus y la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León.

EL INCENDIO

El incendio se originó el 27 de agosto de 2020 en el paraje de Olivargas (Almonaster la Real) y debido a las circunstancias meteorológicas reinantes, con altas temperaturas, baja humedad relativa y abundante vegetación, adquirió gran virulencia, por lo que estuvo activo durante doce días --no se dio por extinguido hasta el 7 de septiembre--.

El número de personas desalojadas por el fuego ascendió a 3.150 de las aldeas de Mina Concepción, Cueva de la Mora y Monteblanco (tres aldeas de Almonaster la Real), Traslasierra en El Campillo, El Villar, El Pozuelo y El Buitrón, en Zalamea la Real, además de La Zarza-Perrunal, los núcleos residencias de Los Pinos, La Florida, Los Campiños y Puerto Blanco en Valverde del Camino y la pedanía de Sotiel Coronada en el municipio de Calañas.

Frente a estas circunstancias, el Infoca estableció un despliegue técnico sin precedentes y activó desde el primer momento el nivel 3 de una escala de 5. Más de 2.000 efectivos del propio Plan Infoca y otros tantos integrantes de la UME, bomberos de Huelva y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado trabajaron incansablemente para controlar las llamas.

De este modo, desde la Junta indicaron que ni el gran incendio de Minas de Riotinto, en 2004, ni el de Doñana, en 2017, ni siquiera el de Niebla de este mes de agosto de 2026 --con más de mil efectos-- todos en la provincia de Huelva, sumaron tal despliegue de recursos; y por vez primera, los vehículos pesados, jefes de grupo de retén y técnicos de operaciones (TOP), así como los bomberos forestales a su mando, estuvieron localizados en todo momento.

Igualmente, la administración andaluza resaltó que el método de trabajo utilizado "permitió minimizar daños personales", ya que hasta la estabilización del fuego se movilizaron 110 aeronaves, más de 2.150 bomberos de todas las provincias de Andalucía y 320 de la Unidad Militar de Emergencias (UME), 40 máquinas pesadas ('bulldozer') y 50 vehículos pesados de extinción, además de la Unidad Médica de Incendios Forestales, la Unidad de Análisis de Grandes Incendios, la Unidad Meteorológica de Huelva y la Unidad Móvil de Análisis del Ministerio.

Además, colaboraron efectivos del Consorcio Provincial Contra Incendios de Huelva, a través de la Diputación, y bomberos del Ayuntamiento de Huelva. La superficie calcinada afectó a 8.617,14 hectáreas de arbolado, 3.484,21 de matorral y 2.855,48 de pastizal, sumando un total de 14.956,83 hectáreas y su perimetro abarcó una superficie total de 15.278,88 hectáreas, aunque dentro de esta superficie existían zonas de escasa afección y también zonas no forestales (edificaciones, cortafuegos, vías de circulación, cultivos etc.).