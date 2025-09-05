Controlado el incendio de Cartaya (Huelva) que obligó al desalojo de 32 vecinos

HUELVA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca) ha dado por controlado, a las 08,00 horas, el incendio declarado a las 13,20 horas de este jueves en el paraje Menajo del municipio de Cartaya (Huelva) y que ha provocado el desalojos de 32 vecinos, aunque estos ya han podido regresar a sus casas.
De este modo, según ha indicado el Plan Infoca en su cuenta de 'X', consultada por Europa Press, en la zona siguen trabajando para su remate y liquidación un grupo de bomberos forestales, un agente de medio ambiente y un camión autobomba.
Por su parte, el alcalde de Cartaya, Manuel Barroso, indicó a Europa Press, que hubo que desalojar 12 viviendas --32 vecinos en total-- que se encontraban cercanas a la zona del incendio por "prevención", toda vez que algunos vecinos han podido regresar ya, debido a que las rachas de viento han evitado que el fuego se haya acercado finalmente.
Este desalojo, ha apuntado, ha sido llevado a cabo por Protección Civil, junto con Policía Local de Cartaya y la Guardia Civil, sin que haya sido necesaria la intervención de la Junta de Andalucía.
De la misma manera, el alcalde ha apuntado que el incendio se ha originado "una quema de pasto", toda vez que ha señalado que aún no ha sido identificada la persona que ha realizado la misma.
Desde el Infoca indicaron que se trata de un lugar de gran vegetación y con zonas agrícolas cercanas, toda vez que ha puntualizado que no se trata del paraje de los pinares.