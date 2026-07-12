Controlado el incendio forestal en el paraje Camino de Tresmal de Moguer (Huelva)

Archivo - Medios aéreos trabajan en las labores de extinción de un incendio. Europa Press. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

HUELVA 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca) ha advertido este domingo 12 que aún se mantienen dotaciones en el incendio forestal declarado en el paraje Camino de Tresmal de Moguer (Huelva).

Según ha concretado el Plan Infoca a Europa Press, se mantienen aún siete bomberos y una autobomba en labores de refresco en la zona para tratar de liquidar y dar por extinguida esta emergencia.

En contexto, en la noche de este pasado viernes el incendio se daba por estabilizado, si bien durante la tarde se aumentaban medios aéreos y terrestres para la extinción del incendio.