Controlado el incendio de Higuera de la Sierra (Huelva) que provocó el corte de la N-433, ya abierta

HUELVA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, Plan Infoca, ha dado por controlado, a las 09,30 horas de este viernes, el fuego declarado el jueves en Higuera de la Sierra (Huelva), originado por el incendio en un camión y que provocó el corte total de la N-433, aunque esta ya se encuentra abierta desde la pasada noche.

Según ha indicado el Infoca a través de su cuenta en 'X', en la zona se encuentran un grupo de bomberos forestales y un agente de medio ambiente para las labores de remate y liquidación.

Asimismo, el incendio provocó desde el primer momento el corte total de la N-433, en el kilómetro 73, durante toda la jornada, por lo que se habilitaron desvíos alternativos por la A-479 y la A-461. No obstante, la DGT procedió a la reapertura del tráfico a última hora del jueves.

El fuego se originó sobre las 3,12 horas de este jueves debido a un camión accidentado que salió ardiendo. El vehículo no era de mercancía, pero el fuego se propagó con rapidez, como explicaron desde el Consorcio Provincial de Bomberos, avanzando hacia un polígono industrial y se ha acercado a los límites con el municipio de Zufre.

Hasta la zona se desplazaron medios aéreos y terrestres tanto del Infoca como del Consorcio Provincial y se logró su estabilización a las 13,10 horas.