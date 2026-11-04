COO alerta de que la crisis de la vivienda en Huelva "asfixia" a trabajadores y pide topar precios

La secretaria general de CCOO en Huelva, Julia Perea, y el adjunto a la responsabilidad de Juventud del sindicato, Alessandro Rinaldi, este miércoles en rueda de prensa. - CCOO HUELVA

HUELVA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de CCOO en Huelva, Julia Perea, y el adjunto a la responsabilidad de Juventud del sindicato, Alessandro Rinaldi, han presentado este miércoles un informe sobre la situación de la vivienda en la provincia, alertando de que el acceso a un hogar "digno" se ha convertido en un "obstáculo insalvable" para la clase trabajadora y sitúa esta problemática como uno de los motivos centrales de la Huelga General convocada para el próximo 11 de noviembre.

Según recoge el documento sindical, las personas de entre 18 y 25 años en Huelva tendrían que destinar el 84,5% de su sueldo al arrendamiento de una vivienda en los nuevos contratos, ha indicado CCOO en una nota.

Esta brecha económica "se agrava en el caso de las mujeres jóvenes" de dicha franja de edad, cuyo esfuerzo financiero "escala hasta el 101,4% de sus ingresos frente al 74,4% registrado en los varones". Para el tramo de 26 a 35 años, el coste medio representa el 42,4% del salario --un 47% en mujeres--.

Perea ha expuesto que el precio del alquiler en la provincia se ha incrementado un 18,6% entre 2015 y 2024, "alcanzando una subida del 22,5% en Huelva capital durante el mismo periodo". Asimismo, los nuevos contratos "experimentaron un alza del 6% entre 2023 y 2024, acumulando una subida del 13,2% desde 2021".

La dirigente ha contrastado estos aumentos con "la realidad salarial onubense", donde el ingreso medio anual "apenas llega a los 7.661 euros en menores de 25 años y se queda en 15.281 euros en el grupo de 26 a 35 años".

En relación con el parque residencial, la responsable de CCOO ha detallado que, de las 324.072 viviendas registradas en la provincia, 41.907 constaban como vacías en el censo de 2021, al tiempo que las viviendas de uso turístico en plataformas digitales "crecieron un 11,7% entre noviembre de 2025 y mayo de 2026, sumando 2.724 unidades".

Ante este escenario, Perea ha reclamado ampliar el parque público, "contener los precios" de los alquileres y aplicar una regulación "efectiva" a los pisos turísticos y grandes tenedores.

Por su parte, Alessandro Rinaldi ha advertido de que la falta de alternativas habitacionales "condiciona la emancipación y la estabilidad personal" de los jóvenes. Como reflejo de esta situación, ha destacado que las inscripciones de menores de 35 años en el registro de demandantes de vivienda protegida "ascendieron a 3.548 solicitantes en 2025, un 7,7% más respecto al ejercicio anterior".

Desde la central sindical han subrayado que el encarecimiento habitacional responde a "un problema estructural ligado a los bajos salarios y la precariedad laboral", motivos por los cuales han hecho un llamamiento a la clase trabajadora y a la ciudadanía onubense para secundar "masivamente" la Huelga General del 11N bajo las reivindicaciones de salarios, precios, servicios públicos y derecho a la vivienda.