Cortada la A-484 tras un incendio declarado en el paraje Arroyo el Colmenar, en Bonares (Huelva)

BONARES (HUELVA), 13 (EUROPA PRESS)

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, el Plan Infoca, ha declarado este sábado, sobre las 16,06 horas, un incendio en el paraje Arroyo el Colmenar, ubicado en el término municipal de Bonares (Huelva) y que ha provocado el corte total de la carretera A-484.

Según ha informado el Plan Infoca en su cuenta de 'X' (antes Twitter), consultada por Europa Press, el incendio lleva en activo desde esta tarde en dicho paraje, hasta donde se ha desplazado un dispositivo compuesto por un total de ocho medios aéreos --cuatro aviones de carga en tierra, dos aviones anfibios ligeros, un helicóptero semipesado y otro pesado--. En la zona, también trabajan cuatro vehículos autobombas, 25 bomberos forestales, un técnico de operaciones, dos agentes de medio ambiente y dos agentes de brigada de investigación de incendios forestales.

Asimismo, la Dirección General de Tráfico ha comunicado en página oficial, consultada por esta agencia, que la A-484 a la altura de Bonares, permanece cortada al tráfico en ambos sentidos por presencia de humo y polvo en la carretera, desde el kilómetro 4 al kilómetro 4,5 en sentido decreciente de la kilometración.

Fuentes del Infoca han detallado a Europa Press que el incendio se encuentra en una zona agrícola, cerca de la carretera que une a la localidad de Bonares con Almonte (Huelva). Además, ha precisado que se ha originado una columna de humo de grandes dimensiones, debido a que las llamas están quemando la gran cantidad de pasto y de eucalipto que hay en la zona.

Se trata de una zona que tiene una gran expansión forestal en la parte oeste del incendio, pero el viento que sopla de norte "lo está llevando hacia el lado contrario", lo que permite que el incendio se propague aun más.