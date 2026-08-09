Cortegana (Huelva) clausura sus XXIX Jornadas Medievales 2026 tras tres días de programación

Image de las XXIX Jornadas Medievales de Cortegana (Huelva). - AYUNTAMIENTO DE CORTEGANA

HUELVA 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las XXIX Jornadas Medievales de Cortegana (Huelva) finalizan este domingo tras tres días marcados por el desarrollo de la programación, la gran participación del público. La programación del domingo comenzará desde las 13,00 horas, cuando la música, la diversión y las sorpresas volverán a tomar las calles de la villa medieval.

Según ha informado el Consistorio en una nota, el mercado, la gastronomía y los diferentes espacios del recinto completarán una última oportunidad para sumergirse en el ambiente único de esta XXIX edición. Por la tarde se vivirán algunos de los momentos de mayor tradición de las Jornadas Medievales.

Entre ellos destaca la Competición de Mozos y Mozas, una de las citas más populares y participativas de la programación, que cada año reúne a numerosas personas dispuestas a enfrentarse a sus divertidas pruebas ante un público que también se convierte en parte fundamental de la actividad.

Asimismo, la administración local ha señalado que la cultura y el patrimonio adquirirán un protagonismo especial a las 21,00 horas en la Iglesia Parroquial del Divino Salvador, escenario del tradicional concierto de música medieval, una de las propuestas culturales de mayor interés de esta edición.

En esta ocasión estará a cargo de Schola Cantorum Paradisi Portae, que interpretará Secundum Morem Ecclesiae Hispalensis, un repertorio estrechamente vinculado al patrimonio histórico y musical de Cortegana.

El concierto permitirá volver la mirada hacia el Cantoral del Castillo de Cortegana, un manuscrito del siglo XVI de extraordinario valor patrimonial, que recupera parte del universo musical que conserva entre sus páginas.

Y cuando caiga la noche llegará uno de los momentos más esperados: el gran espectáculo de clausura de las XXIX Jornadas Medievales, que pondrá el colofón a cuatro días de celebración y resolverá finalmente 'La Captura del Eclipse', la historia que ha servido como hilo conductor de esta edición.

Será una propuesta artística cargada de belleza, sensibilidad, emoción y simbolismo, en la que la fuerza que habita en el interior del Castillo de Cortegana se convertirá en la clave para vencer definitivamente a la oscuridad y devolver la luz a toda la villa medieval.

Un desenlace que encontrará su conexión con el acontecimiento que inspiró la temática de esta edición, el eclipse total de Sol del próximo 12 de agosto A solo tres días de que se produzca, Cortegana lo anticipará simbólicamente desde su Castillo, convirtiendo este fenómeno astronómico en una historia propia con un emocionante desenlace.