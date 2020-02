Cs defiende que el legado del 28-F será "un freno para la deriva egoísta del independentismo"

HUELVA, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz provincial de Ciudadanos y vicepresidente del Parlamento de Andalucía, Julio Díaz, ha defendido, en este Día de Andalucía, en el que se conmemora el 40 aniversario de la ratificación del referéndum, que "el legado del 28-F será un freno para la deriva egoísta del independentismo" y que "Andalucía es decisiva para la unidad de España".

Díaz, que ha considerado que la concesión de la Medalla Clavero Arévalo a Rafael Escuredo es, de alguna forma, "un tributo a aquellos 15.000 onubenses que contribuyeron a la conversión del expresidente de la Junta al andalucismo en un acto en la Plaza de Toros de La Merced", ha asegurado en un comunicado que "Andalucía no salió exigiendo el reconocimiento de una identidad nacional, no había nada de supremacismo ni egoísmo en estas reivindicaciones" sino que "salió diciendo que no quería ser menos que nadie".

En opinión del parlamentario andaluz, el objetivo era que "Andalucía se enganchara al progreso y a salir de la situación de subdesarrollo, de pobreza, marginación, analfabetismo, para tener autonomía política plena".

El portavoz naranja ha insistido en que "ser andaluz y levantar la bandera de este legado es determinante para que la igualdad de los españoles y la equidad no se rompa por las fuertes tensiones territoriales del siempre excluyente y disgregador del independentismo", al que, según ha añadido, "se le une el populismo y la debilidad de un gobierno capaz de mutarse constantemente haciendo concesiones, como la mesa bilateral del miércoles, al independentismo catalán con la izquierda y extrema izquierda, pese a que nunca estuvo en su AND".

Por este motivo, Díaz ha defendido que "Ciudadanos es esencial, desde la moderación y la centralidad, para aportar desde Andalucía y desde el gobierno andaluz, su defensa de la igualdad, que es válida en cualquier municipio de España".

"De hecho, por esto nos hemos opuesto a un sistema de financiación que otorga privilegios a unas comunidades autónomas frente a otras y, por tanto, que divide a los españoles", ha añadido, en referencia a la postura del Gobierno de la Junta en la Conferencia de Presidentes como en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

El parlamentario onubense ha explicado, además, que "Ciudadanos ve con muy buenos ojos que el presidente de la Junta haya expresado la voluntad de abrir una delegación de la Junta, como la que existe en Madrid y en Bruselas, en Cataluña para estar más cerca de los andaluces en Cataluña", donde "estuvo hace muy poco tiempo la presidenta del Parlamento de Andalucía, la parlamentaria naranja Marta Bosquet, aunque no se la recibió".

Finalmente, Díaz ha criticado que "el PSOE no tiene la voluntad, ni el discurso ni la fuerza de continuar sosteniendo solo el legado que dejó de igualdad el 28-F" y ha apuntado que "ahora hay otras formaciones políticas que, desde la concordia y desde la unidad, debemos de defender la necesidad de configuración del Estado actual para que sirva y sea útil a los ciudadanos, no rompiendo España sino uniéndola, generando nuevos espacios de equidad e igualdad por todo el país".