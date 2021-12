Cs dice que "mientras se espera al Gobierno, la Junta está terminando las carreteras de Huelva afectadas por la DANA"

HUELVA, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora de Ciudadanos (Cs) en Huelva y diputada provincial, María Ponce, ha celebrado que "ya se estén ejecutando y vayan a estar terminadas antes de que acabe el año" las obras de emergencia en las carreteras de Aljaraque, Cartaya, Isla Cristina y Lepe que resultaron gravemente afectadas por las intensas lluvias del 23 de septiembre.

"El Gobierno de Ciudadanos en la Junta se puso manos a la obra enseguida para dar soluciones a los vecinos de estos municipios, mientras seguimos esperando que el Gobierno de Sánchez declare estas localidades como zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil", ha proseguido, según ha informado la formación naranja en una nota de prensa.

Ponce ha detallado que estas actuaciones, presupuestadas en 436.346 euros, restituirán los firmes deteriorados, ejecutarán muros de escollera y gaviones para la reposición del perfil de los taludes afectados, el relleno y compactación de los terraplenes y la reposición de la señalización.

En paralelo, se acometerán vertidos de hormigón y escollera bajo las carreteras a lo largo de los cauces que discurren en paralelo a los tramos afectados y restituirán las embocaduras de drenaje transversal.

En definitiva, "el objetivo es restablecer la seguridad vial en estas carreteras de titularidad de la Junta de Andalucía cuanto antes, al tiempo que contribuimos a contrarrestar, a través de la obra pública, la crisis económica que persiste tras más de año y medio de pandemia", ha subrayado la diputada de la formación liberal, que ha señalado que, "en el conjunto de obras de estas características que se están ejecutando en la comunidad, con una inversión global de 7,8 millones, se han generado 238 empleos".

La coordinadora del partido liberal en Huelva ha insistido en que, "dos meses y medio después de la DANA, se sigue esperando que el Gobierno de Sánchez reconozca a estos municipios como zonas gravemente afectadas por emergencia de protección civil, como solicitaron los ayuntamientos, el Gobierno andaluz y Ciudadanos con una PNL en el Parlamento de Andalucía", pero, ha lamentado, "se ve que para el PSOE y Unidas Podemos hay otras cosas más importantes y sólo se acuerdan de los onubenses en las elecciones".

"Frente a esta nueva muestra del abandono de Sánchez", Ponce ha recordado que la Consejería naranja de Administración Local, liderada por el vicepresidente de la Junta y coordinador de Cs en Andalucía, Juan Marín, ha aprobado una ayuda extraordinaria de 610.000 euros para Lepe; 131.000 para Cartaya; 130.000 para Isla Cristina y 34.000 euros para Ayamonte, para "la reparación, conservación y limpieza de infraestructuras e instalaciones dañadas por el temporal".

"Es muy importante la ayuda de las administraciones ante las catástrofes como éstas y estos cuatro municipios onubenses han tenido al Gobierno de Ciudadanos en la Junta en todo momento", ha subrayado la diputada naranja.

Ha destacado, igualmente, los "esfuerzos" que han realizando tanto la Consejería de Educación y Deportes, que dirige Javier Imbroda, como la de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, liderada por la consejera Rocío Blanco, "para que los centros educativos y la Escuela de Hostelería de Islantilla volvieran a la actividad en las mejores condiciones, con sus instalaciones reparadas y todos los recursos que necesitan". "Y ahora lo estamos haciendo con la reparación de las carreteras, que estará terminada antes de que finalice el año", ha añadido.

Finalmente, Ponce ha incidido en que "consideran imprescindible la declaración de zona catastrófica, no sólo para los ayuntamientos, que ya cuentan con el respaldo económico de la Junta, sino para que los vecinos puedan recibir ayudas, y no les ocurra como les ha pasado a los afectados por el incendio de Doñana, que no fue declarado zona gravemente afectada por emergencia de protección civil y todavía están esperando las ayudas", ha concluido.