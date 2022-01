Cs pide agilizar la apertura de la Plaza de Andalucía de Huelva y reparar los desperfectos en otros puntos de La Orden

HUELVA, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Huelva, Guillermo García de Longoria, ha pedido este viernes al alcalde de la capital, Gabriel Cruz, que agilice la apertura de la Plaza de Andalucía en la barriada de La Orden y arregle los desperfectos que ya son visibles tanto en la Plaza de Los Templetes como en la calle Argentina.

García de Longoria, que ha estado acompañado por la viceportavoz del Grupo Municipal, Noelia Álvarez, y por representantes de los vecinos de la zona, ha explicado que el Ayuntamiento de Huelva había planificado para esta legislatura tres grandes actuaciones en la barriada de La Orden "de las cuales dos presentan deficiencias y una no está inaugurada", según ha indicado la formación en una nota de prensa.

"Ante esta situación los vecinos nos han llamado para trasladarnos sus quejas sobre el resultado final de las obras, unas quejas que vamos a llevar al próximo pleno del Ayuntamiento de Huelva para que reparen esas deficiencias en la calle Argentina y en la Plaza de Los Templetes, deficiencias en unas obras que fueron inauguradas hace tan solo medio año y que ya presentan grietas en el pavimiento y defectos en la finalización de la infraestructura", ha señalado el portavoz.

Además, García de Longoria ha asegurado que los vecinos de La Orden "no se explican por qué siguen pasando los meses y siguen sin poder utilizar la Plaza de Andalucía que, pese a los continuos anuncios del Ayuntamiento de Huelva, sigue sin abrirse". "Está terminada solo hay que quitar las vallas para que puedan disfrutar los vecinos y no sabemos por qué esa plaza sigue cerrada una vez finalizada ni lo qué ocurre para que no la disfruten los vecinos", ha añadido.

El portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos ha lamentado que la barriada de La Orden "siga teniendo que padecer las consecuencias de estas obras que han acumulado importantes retrasos durante esta legislatura", que "no fueron consensuadas con los vecinos de la zona" y que, "una vez terminadas, no están contentos con el resultado de las mismas por las deficiencias que presentan dos de ellas y porque siguen sin tener una explicación de por qué siguen sin poder utilizar la Plaza de Andalucía".