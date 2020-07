Cs pide al Gobierno que firme el protocolo para el proyecto CEUS en Huelva y garantice la dotación presupuestaria

HUELVA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario de Ciudadanos ha presentado en el Congreso una Proposición no de Ley (PNL) sobre el Centro de Investigación y Ensayos de Sistemas Aéreos no tripulados CEUS, en Moguer (Huelva). En la misma, instan al Gobierno que firme, a través del Ministerio de Defensa, el protocolo general de actuación entre el INTA y la Junta de Andalucía para el desarrollo del proyecto CEUS.

Así, según recoge la PNL, consultada por Europa Press, Cs pide al Gobierno que garantice la dotación presupuestaria suficiente, a través del Ministerio de Defensa, destinada a la adquisición de los terrenos para la ubicación del proyecto CEUS, así como que ponga fecha definitiva para la firma de la compra de los mismos.

Además, solicita que garantice la dotación presupuestaria suficiente, a través del Ministerio de Defensa, destinada a la ejecución y desarrollo del proyecto CEUS, así como que garantice, en el ámbito de sus competencias, los inicios de los trabajos del proyecto CEUS antes de que caduque su Declaración de Impacto Ambiental (DIA).

En la exposición de motivos, Cs remarca que el proyecto CEUS (Center of Excellence of Unmaned System) tiene por objeto la creación de un centro de experimentación y certificación de aviones no tripulados y otros sistemas tanto marítimos como terrestres. Su actividad se apoya en las instalaciones que el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial 'Esteban Terradas' (INTA) ya posee en el término municipal de Moguer (Huelva), denominadas Centro de Ensayos de El Arenosillo (CEDEA).

Destacan que el CEUS es un proyecto que tiene "una gran importancia estratégica y tecnológica para Andalucía", puesto que va a permitir que vehículos aéreos autónomos vayan a ser probados, a nivel de toda Europa, justamente en esa franja de territorio onubense, debido a que las condiciones climatológicas y de exclusión aérea "única en Europa son con diferencia las mejores de todo el continente".

"Esto va a permitir, adicionalmente, que la posición de liderazgo que ya detenta Andalucía en el sector aeroespacial sea impulsada y desarrollada, de manera que podamos acercarnos, con el transcurso del tiempo, a las áreas de Hamburgo y Toulouse, que actualmente son las zonas líderes en Europa", han remarcado.

Además, este proyecto encaja a la perfección con el proyecto Euromale que actualmente está desarrollando la Unión Europea, que tiene como objetivo "fundamental la construcción y el testeo de grandes drones para usos militares en esta zona".

Segun han recordado el origen del Proyecto CEUS data del año 2011, con la firma del Convenio de colaboración entre la Junta de Andalucía y el Ministerio de Ciencia e Innovación, para la adecuación de las instalaciones del Cedea y para la construcción del CEUS. Nace contando con un presupuesto de unos 38 millones de euros de los fondos Feder, lo que hacía necesario que el Gobierno central, la Junta de Andalucía y el INTA aportaran su parte correspondiente.

Tras remarcar que Ciudadanos "ha creído e impulsado firmemente este proyecto", han indicado que es "una inversión empresarial de interés estratégico para Andalucía", toda vez que en el año 2018, cuando el CEUS "se daba ya por enterrado al no incluirse partida alguna en los Presupuestos Generales del Estado, el grupo parlamentario Ciudadanos en el Congreso logró la inclusión de una enmienda para destinar 500.000 euros a dicho proyecto, además de otros 500.000 euros que ya habían previsto en los acuerdos presupuestarios con la Junta de Andalucía para que dicha dotación fuese una realidad".

Para Cs, "con consenso, diálogo y acuerdo, se logró desbloquear una iniciativa que conlleva innovación, vanguardia e I+D+i, logrando arrancar el compromiso de los gobiernos implicados". No obstante, en este mismo año, la firma de un nuevo protocolo entre el INTA y la Junta de Andalucía para establecer "un nuevo marco de colaboración, lamentablemente quedó en el mero compromiso de definir futuras actuaciones".

Por ello, han indicado que "no fue hasta la constitución del nuevo gobierno de PP y Cs al frente de la Junta de Andalucía, cuando la Consejería de Economía Conocimiento Empresa y Universidad, liderada por el consejero naranja Rogelio Velasco, reactiva esta iniciativa, que recibe un decidido impulso, logrando avanzar significativamente en la tramitación administrativa y ambiental que requiere el proyecto y que, prácticamente, había permanecido paralizado en los ocho años transcurridos desde su planificación en 2011".

"El proyecto CEUS se retoma en el segundo trimestre de 2019 llevándose a cabo importantes actuaciones en el ámbito de sus competencias. La consejería ECEU ha asumido la coordinación integral del proyecto en el seno de la Junta de Andalucía", pero hay una fecha límite, 9 de octubre del año 2020, para el inicio de la construcción de las infraestructuras que van a estar ubicadas en la zona de El Arenosillo y "se han dado pasos importantes para que este límite temporal se supere".

En este sentido, han concluido que "la Junta de Andalucía ha cumplido con todo lo que le corresponde" y, dado que "el tiempo es vital para su desarrollo, este proyecto solo puede avanzar con la colaboración de las dos partes". "Deben iniciarse las actividades de forma inminente para poder cumplir con los requisitos temporales de carácter medioambiental", ha concluido.