Cuatro heridos, uno de ellos un bebé, en una colisión entre un turismo y una ambulancia en Gibraleón (Huelva)

Cruce en el que ha tenido lugar el accidente. - 112 ANDALUCÍA

HUELVA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cuatro personas, una de ellas un bebé, han resultado heridas en la tarde de este sábado tras una colisión entre un turismo y una ambulancia en Gibraleón (Huelva), según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta.

El teléfono 112 ha informado en una nota que han recibido a las 16.00 horas un aviso por un vehículo y una ambulancia que habían chocado en la carretera HU-3105, en el cruce con la N-431, con posibles personas heridas.

De inmediato, el centro coordinador ha activado a la Guardia Civil de Tráfico, al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Policía Local y a Mantenimiento de Carreteras.

Fuentes sanitarias han indicado que, como consecuencia del siniestro, han resultado heridas cuatro personas, un hombre de 42 años, dos mujeres de 42 y 51 y un bebé de un año. Todos los heridos han sido evacuados al hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva.