"Decepción" de los empresarios de Huelva por el "agravio" a la provincia al ser Sevilla la sede de la Agencia Espacial

HUELVA, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Federación Onubense de Empresarios (FOE), José Luis García Palacios, ha felicitado a los dirigentes empresariales de Sevilla "por el éxito conseguido" al ser la capital sevillana la nueva sede de la Agencia Espacial Española y ha mostrado su "decepción" por este nuevo "agravio" a Huelva, ya que tiene "el espacio de investigación aeroespacial con más futuro de Europa" con el Instituto Nacional de Tecnología Aeroespacial (INTA) ubicado en El Arenosillo.

Así lo ha manifestado en un audio remitido a los medios, en el que García Palacios ha lamentado que Huelva es "una vez más la damnificada", toda vez que ha criticado que esa política "que se está vendiendo de la descentralización y la igualdad para todos" es "ridícula" cuando "se dan estos pasos".

En este punto, el presidente de la FOE ha reseñado que los criterios fijados "Huelva los tenía también" porque "tiene dos aeropuertos internacionales a una hora u hora y cuarto", así como que "tiene suficientes camas hoteleras en un entorno de 100 kilómetros para albergar a la cantidad de personas que sean necesarias", al tiempo que ha defendido que la Universidad de Huelva está "igual de preparada tecnológicamente como podría estarlo la Universidad de Sevilla o cualquier otra universidad de España".

"La única cuestión es que vamos en contra de la descentralización y de la igualdad. Así desde luego no se hace un país más potente de una manera radial, si seguimos descentralizando para volver a centralizar", ha lamentado.

García Palacios ha criticado que la provincia "sigue estando absolutamente olvidada por este y por anteriores gobiernos", si bien considera que en este caso "hay que alzar la voz bien clara" y pedir que "de alguna manera se tiene que compensar a Huelva el ostracismo al que nos tienen condenados".

"No tenemos conexión ferroviaria, no vamos a ser sede de la Agencia Espacial, no sabemos a que más nos van a condenar a no tener, pero lo que sí que nos queda patente es que el futuro y el destino de esta provincia únicamente lo vamos a luchar y lo vamos a pelear los onubenses. No hay otra salida", ha concluido.