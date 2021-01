La delegada de Salud en Huelva dice que quien se vacune sin que le corresponda "tendrá que asumir su responsabilidad"

HUELVA, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La delegada de Salud y Familias en Huelva, Manuela Caro, ha señalado este viernes que aquellas personas que se vacunen sin que les corresponda "tendrán que responsabilizarse de sus acciones y de sus decisiones" porque "estamos hablando de vidas".

Durante una visita al Centro de Especialidades Virgen de la Cinta para conocer las actuaciones de mejorar de accesibilidad al edificio y preguntada por la dimisión de la concejal de Salud del Ayuntamiento de Bonares (Huelva), Rocío Galán, tras conocerse que la pasada semana recibió una vacuna frente al Covid-19 sin corresponderle, Caro ha mantenido que "es una decisión personal" de esta concejal y que "no le corresponde" opinar sobre las decisiones individuales.

En este sentido, ha hecho hincapié en que se tienen que vacunar las personas de los grupos que el Ministerio de Sanidad y la Consejería de Salud han decidido y que hay que ser "muy escrupulosos" en ello porque "está hecho por grupos de vulnerabilidad", remarcando que "hay que respetar ese sistema".

"No puede ocurrir que nadie se cuele fuera del grupo y las personas que se cuelen tendrán que responsabilizarse de sus acciones y sus decisiones", ha remarcado la delegada de Salud.

Asimismo, Caro ha subrayado que las vacunas "no deben de sobrar", destacando que del vial se sacan seis dosis, que son para el grupo de personas citadas para su administración, y que en el caso que de algunas de ellas no acudiera a la cita "hay mecanismos para intentar seguir con los grupos de riesgo previstos", por lo que "lo normal es que no sobren vacunas porque la mayoría de la población no está vacunada".