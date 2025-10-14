La delegada de Salud insiste en que no se han detectado casos en Huelva por error en el cribado porque "se informa"

HUELVA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La delegada de Salud y Consumo en Huelva, Manuela Caro, ha insistido en que la Delegación "no ha detectado ningún caso de esas 2.000 mujeres que se han estado hablando, que son las no concluyentes no informadas", toda vez que ha afirmado que "no podemos mezclar lo que es el cribado del cáncer de mama con lo que es la unidad de mama o la patología mamaria" porque "son cuestiones muy, muy diferentes".

En este sentido, cuestionada por ello durante la presentación del proyecto 'El Museo de Huelva en las Aulas Hospitalarias', Caro ha explicado que se ha recogido "todos los datos a través de los distritos Huelva-Costa y Condado-Campiña, los distintos hospitales, Riotinto, Infanta Elena y Juan Ramón Jiménez", y que "no hay ningún caso dentro de esas 2.000 de los no concluyentes que no se les haya informado, porque en nuestro protocolo sí que informamos a los no concluyentes".

"Eso no quiere decir que no haya errores humanos ni mucho menos. Estoy hablando única y exclusivamente de que los a los no concluyentes nosotros sí que informamos por protocolo", ha dicho.

Asimismo, ha manifestado que también ha estado en contacto con la Asociación Española Contra el Cáncer y con Aocam "para que si aparecía alguna mujer, dentro del cribado no de patología mamaria, y que hubiera algún problema, que me lo comunicaran de inmediato". "Incluso tienen mis teléfonos personales y corporativos para que me hicieran llegar y, hasta el momento, no me ha llegado ningún caso", ha subrayado.

Por su parte, la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha tachado de "error injustificable" los problemas con el cribado de cáncer de mama y ha afirmado que al enterarse se puso en contacto con la Junta de Andalucía que le dijo que "no había constancia" de que hubiera algún caso de Huelva y que también se puso en contacto con la Asociación Onubense de Cáncer de Mama 'Santa Águeda' (Aocam).

Así lo ha manifestado Miranda a preguntas de los periodistas durante la presentación de los autobuses Emtusa con motivo del Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama, donde ha manifestado que considera que "esto no puede volver a pasar, no lo podemos volver a permitir".

"Se han puesto medidas por parte de la Junta de Andalucía y yo espero que definitivamente se solucione todo este tema. Tenemos que seguir trabajando unidos en todo, pero especialmente en los temas sociales y relacionados con la salud, porque la salud es lo más importante que tenemos. Insisto, un error injustificable y todo mi apoyo a la asociación", ha concluido.

De otro lado, la presidenta de Aocam, María Jesús Peris, ha asegurado este martes que "alrededor de una quincena de mujeres se han puesto en contacto con la entidad" y que están recopilando información y hablando con ellas para conocer la situación concreta de ellas. Al tiempo, ha señalado que tienen pendiente una reunión con la delegada de Salud, Manuela Caro. "Al final, lo que queremos es que estas mujeres dejen de sufrir y que las mujeres que vienen por detrás, lógicamente, que no tengan que pasar por esto, ha finalizado.