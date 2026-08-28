Detenido un hombre tras aparecer su pareja muerta con signos de violencia en Isla Cristina (Huelva)

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ISLA CRISTINA (HUELVA), 28 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha detenido a un hombre tras ser hallado este viernes el cuerpo sin vida de su pareja en Isla Cristina (Huelva) con signos de violencia por arma blanca.

Así lo ha indicado el Instituto Armado en un comunicado, en el que señala que el cuerpo fue encontrado este viernes sobre las 09,00 horas, toda vez que ha apunta que, aunque se están investigando los hechos, de momento, ha sido detenido un hombre, su pareja, por su presunta relación con los hechos.

Asimismo, indica la Guardia Civil que permanecen abiertas "todas las hipótesis", sin descartar que pudiera tratarse de un caso de violencia de género.