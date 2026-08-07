Detenidos dos furtivos tras colarse en una finca de Cumbres Mayores (Huelva) para cazar sin autorización

Armas y cuernos intervenidos a los cazadores furtivos. - GUARDIA CIVIL

CUMBRES MAYORES (HUELVA), 7 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha detenido a dos cazadores furtivos en una finca de Cumbres Mayores (Huelva) a la que entraron sin autorización del titular y que fueron localizadas por los agentes portando diversas armas y cuernos de animales.

Según informa el Instituto Armado, los hechos se produjeron el pasado 30 de julio cuando en la Central COS 062 se recibió la llamada del guarda de la finca, avisando de la presencia de dos cazadores furtivos que habrían saltado la valla cinegética. El hombre aportó la descripción de los mismos y del vehículo utilizado y alertó de que abandonaban la finca en dirección a Cumbres Mayores.

Así, una patrulla fue a la zona y localizó el vehículo, cuyos datos coincidían con los aportados por el guarda. Identificados sus ocupantes, uno de ellos portaba una mochila con un rifle, silenciador, visor nocturno, monocular térmico, varios cartuchos, una linterna, un cuchillo y una navaja. Por ello, se procedió a su detención por un delito contra la flora y fauna por cazar en coto privado sin autorización y además por un delito de modificación de arma por tener silenciador.

Asimismo en los asientos del vehículo se hallaron dos cuernos de muflón, un cuerno de gamo y un cuerno de ciervo adulto de seis puntas, por lo que se procedió a la detención del conductor por un delito contra la flora y fauna por cazar en coto privado sin autorización y otro por carecer de licencia para el uso de armas. Los detenidos y las diligencias instruidas han sido puestos a disposición de la Autoridad Judicial competente.