Díaz: "Ciudadanos está impulsando reformas económicas y de empleo fundamentales para el despegue de Huelva"

HUELVA, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

"Las políticas liberales que Ciudadanos está aplicando desde el Gobierno de la Junta están siendo las responsables en mayor medida de la recuperación económica de Huelva", ha asegurado Julio Díaz, parlamentario de Ciudadanos (Cs) por Huelva y portavoz adjunto del partido liberal en el Parlamento de Andalucía.

Díaz ha añadido que "las imprescindibles reformas económicas y administrativas impulsadas desde las consejerías naranjas están permitiendo la necesaria creación de empleo para el despegue económico que precisa la provincia tras estos años tan complicados por la pandemia", como reflejan los datos de la última EPA (Encuesta de Población Activa), que recoge un descenso del paro en la provincia en el último año en 16.700 personas.

Tras tres años en el Ejecutivo andaluz, el portavoz liberal ha afirmado que "es el momento de hacer balance del cambio producido en nuestra tierra gracias a Ciudadanos y de mirar al futuro con optimismo", para concluir que "el Gobierno del cambio con Ciudadanos está funcionando y le está sentando muy bien a Huelva, pues hemos demostrado ser la garantía de una Andalucía próspera y que cumplimos con los onubenses. El trabajo está dando sus frutos y debemos seguir esta senda en los próximos años para consolidar una nueva Andalucía de las oportunidades".

Díaz ha explicado, según nota de prensa, que el Gobierno de Cs en la Junta ha creado "las condiciones idóneas" para facilitar la recuperación de la economía onubense, "gracias a los tres decretos de simplificación administrativa, reduciendo trabas a los autónomos, pymes y empresas y a una bajada de impuestos sin parangón, que solo en 2022 beneficiará a más de 252.000 onubenses". "Estas reformas con marcado sello naranja han convertido a nuestra tierra en polo de atracción inversora, por lo que no debemos sorprendernos de que cada vez más empresas nacionales e internaciones se fijen en Huelva para implantarse", ha añadido.

Asimismo, el parlamentario onubense ha destacado la "vital importancia" de la otra "pata fundamental" de la recuperación económica, como es la creación de empleo. "Desde la Consejería naranja de Empleo se han ejecutado incentivos y medidas durante toda la pandemia para paliar la destrucción de empleo con numerosas medidas y ayudas, que han permitido que nuestra comunidad genere la mitad de nuevos afiliados a la Seguridad Social registrados en toda España el mes pasado. Además, seguimos siendo líderes en autónomos gracias el éxito alcanzado con la tarifa plana 24 meses, entre otras iniciativas naranjas, colocándolos por delante de Cataluña en el aumento de trabajadores por cuenta propia", ha remarcado.

Finalmente, Díaz ha indicado que "no es casualidad que las dos consejerías que están liderando la recuperación económica en Huelva, la de Transformación Económica y la de Empleo, estén dirigidas por la formación naranja en el Gobierno andaluz". "En Ciudadanos hemos demostrado ser buenos gestores, no sólo recaudando más bajando los impuestos, sino también haciendo que el dinero de los contribuyentes se destine adonde tiene que ir y no a los bolsillos de unos pocos, gracias a que hemos acabado con la corrupción en nuestra tierra", ha concluido.