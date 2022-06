Díaz (Cs-Huelva) "Ciudadanos deja un sello indeleble en todas las consejerías, con un trabajo bien hecho"

HUELVA, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El candidato número uno de Ciudadanos (Cs) por Huelva a las elecciones del 19 de junio, Julio Díaz, ha señalado tras las elecciones regionales, que se han saldado con mayoría absoluta del PP, que ha conseguido 58 escaños y con la salida de Ciudadanos del Parlamento andaluz, que su formación ha dejado "un sello indeleble en Andalucía", toda vez que ha vaticinado que "no gobernando va a ser muy difícil mantener ese legado" porque Cs "ha trabajado muy bien".

Así lo ha manifestado en un audio remitido a los medios valorando los resultados electorales de este domingo, en el que Díaz ha defendido el trabajo realizado "en todas las consejerías", así como que "no ha habido un solo colectivo con el que Cs se haya reunido que nos haya dicho otra cosa" y que "los ciudadanos en la calle reconocían el trabajo" de su formación.

"Creo que Andalucía nunca he tenido mejores parámetros en empleo, o en exportaciones y generación de empresas y autónomos, no se ha hecho nunca tanto en Justicia, en Turismo o en Regeneración y la corrupción no forma ya parte de las instituciones andaluzas y eso tiene todo que ver con un partido como Ciudadanos", ha dicho antes de añadir que las políticas sociales "nunca han tenido tanto empuje, tantos recursos, ni han sido tan importantes para los que menos tienen y para los que más lo necesitan", ha agregado.

En este punto, Díaz ha aseverado que Ciudadanos "ha sabido gestionar con el corazón y con la cabeza en una legislatura muy difícil, con una pandemia" y ha destacado también que considera que "no se ha traicionado ni defraudado absolutamente a nadie de aquellos que votaron a Cs en 2018".

Asimismo, ha remarcado que hay "cuestiones que trascienden a las siglas de Cs en Andalucía" y que "también trascienden a lo que se haya hecho en el Gobierno de Andalucía e incluso orgánicamente en Cs Huelva", toda vez que ha apuntado que cree que es "el momento de repensar ese espacio liberal, de progreso y reformista", pero "no solo en Andalucía, sino en España entera".

"Nos han votado casi 120.000 andaluces. Eso significa que hay andaluces que quieren que estemos en el Gobierno y que han confiado en lo que hemos hecho", ha añadido.

Por ello, Díaz se ha mostrado "muy satisfecho de la Andalucía" que deja su formación porque "nos encontramos una región mucho peor" y ha lamentado que "hay partidos en el Gobierno que han sabido capitalizar más el trabajo de todo un Gobierno de Cs, que era la mitad".

Díaz ha concluido felicitando al PP por la victoria electoral, agradeciendo a los "cerca de 6.000 onubenses que han votado a Cs" y ha apuntado que va a continuar "trabajando, esté o no en el Parlamento" y ha invitado a abrir un espacio de "reflexión" en Ciudadanos en todos los ámbitos y que él "como miembro del Consejo General del partido" ha "garantizado" que lo expondrá al considerarlo "clave" porque es "los andaluces nos quieren".

Díaz ha destacado la "honestidad" de Marín "demostrada" en la noche electoral "que fue la misma que mostró Albert Rivera", así como se ha mostrado "honrado de pertenecer a su equipo durante estos años" y ha subrayado que Marín "ha creído más que nadie en Andalucía", por lo que ha trasladado su "apoyo y respeto".

Díaz cree que "se ha dado menos importancia a la gestión, al acuerdo y al diálogo que a los eslóganes lanzados", así como ha apuntado que se seguirá trabajando "por el espacio de centro" para los próximos años y se ha mostrado convencido que en el futuro "se va a apoyar más".

Asimismo, se ha referido a Vox, apuntando que "no ha tenido ese papel fundamental que ellos creyeron" y que "vendieron la piel del oso antes de cazarlo" pero que "afortunadamente no van a ser determinantes para entrar en el Parlamento de Andalucía con fuerza, ni en el Gobierno andaluz".