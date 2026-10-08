Diego Ortiz y David Bernal serán los pregoneros del Carnaval Colombino de Huelva 2027

Archivo - Los pregoneros del Canaval Colombino 2027, Diego Ortiz y David Bernal. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA - Archivo

HUELVA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha anunciado este jueves que Diego Ortiz y David Bernal serán los encargados de pregonar el Carnaval Colombino 2027, durante un acto en el que han estado presentes representantes de la Federación Onubense de Peñas y Asociaciones de Carnaval (Fopac), con su presidente, Raúl Rodríguez, a la cabeza, junto a representantes de la corporación municipal y miembros de la familia carnavalera de la capital.

Tras el anuncio, la alcaldesa ha asegurado que "es un lujo contar con dos personas tan queridas por la familia del Carnaval y con dos nombres propios dentro de una fiesta que forma parte de la historia y de la identidad de Huelva" y ha destacado que ambos son "carnavaleros históricos, muy queridos y reconocidos y que han vivido el Carnaval Colombino desde dentro durante muchos años".

Pilar Miranda ha agradecido a los elegidos que hayan aceptado el encargo y les ha recordado que asumen "una tarea y una responsabilidad" que le "consta" que les hace "mucha ilusión". "Sois veteranos del Carnaval Colombino, habéis crecido en el ambiente del Carnaval y habéis estado comprometidos por encima de todo con una fiesta que es santo y seña de esta ciudad", ha dicho.

En este sentido, la alcaldesa se ha mostrado convencida de que ambos ofrecerán "un pregón muy especial", porque "van a hablar desde el conocimiento, pero también desde el corazón, con todo su cariño y pasión, como han hecho siempre que se ha tratado de Huelva y del Carnaval".

Miranda ha recordado asimismo el carácter municipal del Carnaval Colombino, "como siempre tuvo que ser", al tratarse de "una celebración con historia, con tradición, con muchísimo arraigo y, sobre todo, con una enorme capacidad para unir a los onubenses en torno a nuestra cultura y a nuestras tradiciones".

Por su parte, David Bernal ha destacado "el honor" que supone haber sido elegido para pregonar el Carnaval Colombino 2027" y ha remarcado la "responsabilidad" y la "ilusión" que supone asumir "uno de los momentos más especiales de la fiesta".

Asimismo, ha señalado también que para ellos "el humor es algo muy serio" y ha avanzado que tanto él como Diego Ortiz quieren ofrecer "un pregón transgresor y para todos los carnavaleros", con la intención de que sea una propuesta "abierta a las distintas formas de vivir y sentir esta fiesta".

Igualmente, ha explicado que afrontan el encargo con la intención de "llevar el Carnaval más allá, ampliando su alcance y haciendo que llegue a todos los públicos". El acto de presentación celebrado ha estado además amenizado por el pasodoble 'Cada vez que hablo de Huelva', interpretado por Ana María Bernal, acompañada a la guitarra por Raúl Arneto.

El Carnaval Colombino 2027 se celebrará del 19 de enero al 10 de febrero y uno de sus momentos centrales tendrá lugar el 5 de febrero, cuando Diego Ortiz y David Bernal se subirán al escenario del Gran Teatro para ofrecer su pregón.

La jornada comenzará con un pasacalles por la capital, como antesala del pregón, para trasladar el ambiente carnavalero a las calles y acompañar a los pregoneros hasta el Gran Teatro.

ABIERTA LA CONVOCATORIA DEL CARTEL

Por otra parte, ya está en marcha la convocatoria del Concurso del Cartel Anunciador del Carnaval Colombino 2027, que establece un premio único de 1.500 euros para la obra ganadora. El plazo para presentar las propuestas permanecerá abierto del 19 al 30 de octubre de 2026, ambos inclusive.

Las obras deberán ser originales, inéditas y de diseño propio, y reflejar de forma explícita o implícita el espíritu del Carnaval Colombino. Las seleccionadas por el jurado se expondrán del 16 al 20 de noviembre en el Patio del Ayuntamiento de Huelva, coincidiendo con el periodo de votación popular que decidirá el cartel ganador.

Las bases establecen que no está permitido el uso de Inteligencia Artificial Generativa para crear total o parcialmente la obra o sus elementos creativos. Será obligatorio aportar el archivo original de creación editable en las condiciones establecidas en las bases. Las bases completas de la convocatoria pueden consultarse en: https://acortar.link/AWmMih.