Diez detenidos tras intervenir 10.600 kilos de hachís y armas de asalto en una operación hispanolusa

Armas intervenidas en la operación en Ayamonte y Portugal. - GUARDIA CIVIL

AYAMONTE (HUELVA), 28 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil de Huelva y la Guarda Nacional Republicana (GNR) portuguesa han desarticulado una "potente" organización criminal dedicada al narcotráfico, que introducía droga en España y Portugal a través del río Guadiana. En el marco de esta operación, bautizada como 'Tridente', ambos cuerpos policiales han incautado 265 fardos de hachís, con un peso total de 10.600 kilos Además, han sido detenidas diez personas y se han incautado nueve vehículos y tres armas de fuego.

Según ha indicado el Instituto Armado en una nota, la operación comenzó cuando en la madrugada del pasado 20 de agosto se localizó una guardería de droga en un inmueble de la localidad de Ayamonte (Huelva), gracias a un amplio dispositivo de vigilancia.

La Guardia Civil sorprendió en el interior de esta guardería a tres miembros de la organización criminal y pudo incautarse de un total de 132 fardos de hachís, con un peso total de 5.280 kilos. Además, se intervinieron seis vehículos, cinco de los cuales estaban sustraídos, y que habían sido modificados para albergar estupefacientes. Por último, se incautaron dos armas, una pistola y un fusil de asalto, ambos municionados y listos para su uso.

Los tres miembros de la organización fueron detenidos y puestos a disposición judicial como presuntos autores de los delitos de tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas, robo de vehículos y falsedad documental. Finalmente, todos ellos han ingresado en prisión provisional.

Dos días después, el 22 de agosto, la Guardia Civil y la GNR portuguesa desplegaron un dispositivo de vigilancia en otro inmueble situado en Portugal, a orillas del río Guadiana, en un punto estratégico en la frontera entre España y el país luso.

Allí finalmente se localizó otra guardería de drogas, en la que se aprehendieron 133 fardos de hachís, con un peso total de 5.320 kilogramos, tres vehículos, al menos uno de ellos sustraído, y una pistola.

Los miembros de la organización que se encontraban en el interior del inmueble lograron huir en un primer momento, a bordo de una embarcación. Pero con el amplio despliegue de medios aéreos, marítimos y terrestres, tanto de la Guardia Civil como de la Guarda Nacional Republicana, se logró interceptar dicha embarcación y apresar a sus tripulantes.

En total, se detuvo a siete personas como presuntos autores de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas, así como por los delitos de robo de vehículo y tenencia ilícita de armas. Todos ellos fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales de Portugal el día 24 de agosto y, finalmente, ingresaron en prisión provisional.

La Guardia Civil ha destacado que con esta actuación, en colaboración con la Guarda Nacional Republicana, ha permitido desarticular una "potente" organización criminal de narcotraficantes que operaba en el suroeste de la península ibérica.