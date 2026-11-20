Equipo del documental 'Anguita. El hombre de los tres siglos'. - FESTIVAL DE HUELVA

HUELVA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las distintas facetas de Julio Anguita confluyen en 'Anguita. El hombre de los tres siglos', el documental de Hugo Cabezas que se ha presentado este viernes en la Sección Talento Andaluz de la quincuagésima segunda edición del Festival de Huelva de Cine Iberoamericano de la mano de su realizador, de su director de fotografía, Alejandro González, y de sus productores, Antonio Aparcero y Fidel Pérez.

Según ha indicado el festival en una nota de prensa, la cinta plantea un retrato íntimo de uno de los políticos "más singulares" de la democracia española. A partir de la pregunta sobre quién es Julio Anguita, la película se aproxima a su dimensión personal y propone una reflexión sobre "el precio de la coherencia, el poder y el compromiso político".

Durante la presentación ante los medios, Cabezas ha explicado el criterio con el que abordaron el relato. "Queríamos ser objetivos en todos los datos que se dan, pero luego está la subjetividad de cómo contamos la historia", ha comentado.

El realizador ha defendido también que "el cine debe posicionarse" y ha precisado el enfoque de su trabajo: "Este documental no es de política, pero sí es político".

Uno de sus objetivos era acercar la figura de Anguita a nuevas generaciones. "Queríamos llegar a todas las personas jóvenes que solo lo habían visto a través de las redes sociales", ha señalado Cabezas, quien considera que la película llega en un momento oportuno para abrir un debate sobre "la vigencia de su pensamiento y sobre si hoy recibiría más apoyo electoral que durante su trayectoria política".

El director ha destacado además la acogida de la proyección en Huelva, ya que "la presentación fue increíble, muy emocionante". "El Gran Teatro es espectacular y muy acogedor. Fue una experiencia maravillosa ver el teatro así", ha comentado.

Por su parte, el productor Antonio Aparcero ha incidido en el interés por descubrir al hombre que había detrás de su imagen pública: "A Julio lo conocíamos como el político, pero no tanto como el padre".

Al respecto, esa búsqueda de su dimensión personal ha guiado un documental que reúne distintas miradas sobre su vida. Aparcero también ha explicado que el equipo intentó incorporar los testimonios de José María Aznar y Felipe González por su condición de contemporáneos de Anguita, más allá de sus posiciones políticas. Según ha señalado, ambos declinaron participar. "Lo intentamos por todos los medios, pero no lo conseguimos", han asegurado.

El productor Fidel Pérez ha coincidido en destacar la respuesta de los espectadores. "Recibimos muchas muestras de cariño y nos transmitieron que era un documental muy oportuno por el momento que vivimos", ha afirmado.

Asimismo, Pérez ha explicado que el título parte de una entrevista con Iñaki Gabilondo, en la que el periodista alude al concepto de los tres siglos para describir a Anguita. Entre los rasgos que evoca, ha recordado, figuran su habla del siglo XIX y su imagen del siglo XX, una manera de aproximarse a "la singularidad del protagonista".