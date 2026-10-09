Diputación abre la convocatoria para que empresas vitivinícolas de Huelva participen en la Barcelona Wine Week 2027

Barcelona Wine Week (BWW). - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las bodegas de la provincia de Huelva volverán a estar presentes, un año más, en la Barcelona Wine Week (BWW) 2027 que se celebrará en la ciudad condal del 8 al 10 de febrero del próximo año.

La Diputación de Huelva, a través de la oficina de gestión y estrategia para empresas Marca Huelva, ha abierto una convocatoria en la que pueden participar empresarios y profesionales de los sectores vitivinícola y de bebidas espirituosas de la provincia onubense.

Según ha indicado la institución provincial en una nota, el objetivo es ofrecer a los empresarios y profesionales de la industria del vino de la provincia el contacto con proveedores, distribuidores, y potenciales clientes.

En definitiva, señala la Diputación, la apertura de nuevos mercados para su industria, impulsando la reactivación del mercado, mostrando "toda su potencia y variedad" ante los operadores nacionales e internacionales del sector y contribuir a "la dinamización" del sector en el stand que la Diputación de Huelva dispondrá en la BWW 2027, que se desarrollará en el Recinto Montjuïc-Palacio 8 de Barcelona.

Podrán participar hasta un máximo de diez empresas onubenses, quienes dispondrán de un espacio común o stand común para todos ellos donde expondrán en mostrador individual su producto, así como la publicación de la participación en el Catálogo de Expositores y el acceso a la plataforma BWW Matchmarking System, herramienta creada para solicitar reuniones con los compradores internacionales (Hosted Buyers) y compradores nacionales (VIP Buyers) invitados por la organización.

Los interesados tienen hasta el próximo 16 de octubre para presentar su solicitud. Toda la información la pueden encontrar en el enlace: https://acortar.link/BHxdsD.

La Barcelona Wine Week se consolida como la plataforma clave para la internacionalización y el negocio del sector vitivinícola español, dedicando su eje temático a los vinos de guarda y reforzando su conexión estratégica con el canal horeca.

El evento volverá a ser el principal punto de encuentro en España para que el sector exhiba "la mejor producción" nacional a los operadores nacionales e internacionales. Los vinos de guarda centrarán el programa de catas, conferencias y sesiones formativas.

En la pasada edición, un total de ocho empresas vitivinícolas onubenses se dieron cita en la BWW, con una amplia agenda de encuentros con proveedores, distribuidores e importadores cerrada, al objeto de maximizar su participación y presencia.

Según datos de la organización, la Barcelona Wine Week 2026 congregó a 25.953 visitantes profesionales, con un 20% de asistentes internacionales procedentes de 73 países.

En total participaron 1.350 bodegas expositoras de toda España, representadas a través de 90 denominaciones de origen y sellos de calidad, 138 ponentes entre críticos, enólogos, Masters of Wine y expertos internacionales, así como cerca de 13.700 reuniones de negocio generadas durante los tres días de feria.