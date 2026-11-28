Premio al Mejor Aceite de Oliva Virgen Extra de la provincia de Huelva. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Huelva, a través del Servicio de Agricultura, Ganadería y Pesca, ha presentado la decimotercera edición del Premio Diputación de Huelva al Mejor Aceite de Oliva Virgen Extra (AOVE) de la provincia, correspondiente a la cosecha 2026-2027, un "consolidado certamen que reconoce la calidad, el esfuerzo y la innovación del sector oleícola onubense".

Con este Premio, la Diputación lleva más de una década "impulsando la calidad, la promoción y la identidad propia del AOVE de la provincia de Huelva" y el apoyo al sector del olivar que, con unas 35.000 hectáreas de olivar --de las que cerca de 7.000 son ecológicas-- forma parte del ecosistema económico, social y cultural onubense, según ha detallado la institución provincial en una nota.

Asimismo, la Diputación también apoya al sector en la participación en ferias y jornadas especializadas, la colaboración con Iberoleum, la presencia de los aceites onubenses en guías de referencia nacional e internacional --bajo el paraguas de la Marca Huelva-- y el Oleoturismo, con la creación de la Ruta del Aceite de Huelva dentro del proyecto Oleoturismo España.

Asimismo, podrán participar en el concurso los titulares de almazaras autorizadas que tengan su domicilio social, en el caso de personas jurídicas, o domicilio fiscal, en el caso de personas físicas, en la provincia de Huelva, y desarrollen en esta provincia su actividad principal. La almazara debe encontrarse inscrita en el Registro de Industrias Agroalimentarias de la Junta de Andalucía.

En concreto, la convocatoria incluye la categoría 'Aceite de Oliva Virgen Extra Pequeña y Gran Producción', que contarán con un primer premio y una mención especial o accésit; 'Aceite de Producción Ecológica', que contará con un primer premio y una mención especial o accésit; 'Premio Extraordinario al Mejor Aceite de Oliva Virgen Extra Monovarietal', en las categorías de Verdial, Picual y Arbequina, que contará con un Primer Premio Extraordinario para cada variedad; 'Distinción al Mejor Packaging de Aceite de Oliva Virgen Extra de la Provincia de Huelva'.

Al hilo, el decimotercer Premio Diputación de Huelva al Mejor Aceite de Oliva Virgen Extra contempla las categorías de Aceite de Oliva Virgen Extra, en las modalidades de gran producción --lotes mínimos de 20.000 kilos-- y pequeña producción --entre mil y 10.000 kilos--, Aceite de Producción Ecológica --lote mínimo de mil kilos--, Premio Extraordinario al Mejor AOVE Monovarietal para las variedades Picual, Arbequina y Verdial, y una Distinción Especial al Mejor Packaging de Aceite de Oliva Virgen Extra de la provincia.

Además, las almazaras premiadas podrán mencionar el galardón en el etiquetado de sus aceites y la Diputación podrá adquirir hasta cien litros de los aceites galardonados para fines institucionales. Podrán participar almazaras autorizadas con domicilio social y actividad principal en la provincia de Huelva, inscritas en el Registro de Industrias Agroalimentarias de la Junta de Andalucía. El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto hasta el 3 de diciembre, y la evaluación se realizará mediante catas anónimas y análisis físico-químicos en laboratorio homologado.