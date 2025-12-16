Diputación de Huelva convoca la XII edición del Premio al Mejor Aceite de Oliva Virgen Extra de la provincia

Presentación de la XII edición del Premio al Mejor Aceite de Oliva Virgen Extra de la provincia. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Huelva, a través del Servicio de Agricultura, Ganadería y Pesca, ha presentado la XII edición del Premio Diputación de Huelva al Mejor Aceite de Oliva Virgen Extra (AOVE) de la provincia, correspondiente a la cosecha 2025/2026, un certamen ya consolidado que reconoce "la calidad, el esfuerzo y la innovación" del sector oleícola onubense.

En el acto han participado la diputada de Agricultura, Ganadería y Pesca, Patricia Millán, y el técnico especialista del sector oleícola de la Asociación Española de Municipios del Olivo (AEMO), Francisco Alcántara. Durante su intervención, Patricia Millán ha señalado que desde la Diputación de Huelva se ofrece "desde hace muchos años", un apoyo "firme" al sector agroalimentario, que entienden como "uno de los motores principales de la provincia" y quieren que "siga creciendo con mayor valor añadido y una mayor proyección internacional".

La diputada ha recordado que en 2024 las exportaciones agroalimentarias de la provincia alcanzaron los 1.783 millones de euros, de los cuales más de 480 millones tuvieron como destino Estados Unidos y ha mostrado su "preocupación" por el impacto que pueden tener las nuevas políticas arancelarias estadounidenses en productos estratégicos como el aceite de oliva, el vino o la aceituna de mesa. "El futuro rural de nuestra provincia pasa por integrar productividad, sostenibilidad y rentabilidad en un único proyecto común", ha afirmado.

Millán ha subrayado además que el olivar forma parte del ecosistema económico, social y cultural de Huelva, con unas 35.000 hectáreas de olivar, de las cuales cerca de 7.000 son ecológicas, destacando que "la seña de identidad del aceite de Huelva es, sin duda, la calidad y la seguridad alimentaria".

IMPULSO A LA CALIDAD

La diputada ha avanzado que la institución provincial trabaja actualmente en el desarrollo técnico y administrativo de una Indicación Geográfica Protegida (IGP del Aceite de Huelva), una figura de calidad que permitirá "proteger el producto frente a imitaciones, abrir nuevos mercados y reconocer el trabajo de generaciones de olivareros, especialmente del olivar tradicional de secano".

Asimismo, ha repasado algunas de las principales líneas de apoyo al sector, como la participación en ferias y jornadas especializadas, la colaboración con Iberoleum, la presencia de los aceites onubenses en guías de referencia nacional e internacional y la participación, por primera vez, en la World Olive Oil Exhibition, que se celebrará en Madrid en marzo de 2026, bajo el paraguas de la Marca Huelva.

Millán también ha destacado la "apuesta" por el Oleoturismo, con la creación de la Ruta del Aceite de Huelva dentro del proyecto Oleoturismo España, que se presentará oficialmente en enero, así como la promoción de los aceites de la provincia en mercados y acciones institucionales. "Todas estas iniciativas reflejan el compromiso de esta Diputación con la locomotora de nuestra economía, que es la agricultura y el sector primario", ha concluido, animando a todas las almazaras de la provincia, grandes y pequeñas, a participar en esta nueva edición del premio.

Por su parte, Francisco Alcántara ha expresado que "para la Asociación Española de Municipios del Olivo es siempre una gran satisfacción colaborar con la Diputación de Huelva, especialmente en una convocatoria como esta, que alcanza ya su duodécima edición".

Alcántara ha valorado muy positivamente la apuesta de la institución provincial por un sector "estratégico para el desarrollo rural, la economía y la identidad del territorio", señalando que "doce ediciones no hacen sino afianzar un premio plenamente consolidado, con credibilidad, presente y futuro".

Desde AEMO, se ha subrayado la importancia de que "las administraciones impulsen premios centrados en la calidad del aceite de oliva virgen extra", así como otras herramientas complementarias como la futura IGP y los proyectos de oleoturismo. "Son las herramientas más poderosas que tenemos para valorizar y proteger los AOVE de calidad", ha indicado.

Finalmente, Alcántara ha animado a cooperativas y almazaras privadas a participar en esta edición del premio y a sumarse activamente a las iniciativas impulsadas desde la Diputación y el propio sector para "seguir avanzando en calidad y valor añadido".

BASE DEL XII PREMIO

El XII Premio Diputación de Huelva al Mejor Aceite de Oliva Virgen Extra contempla las categorías de Aceite de Oliva Virgen Extra, en las modalidades de gran producción --lotes mínimos de 20.000 kilos-- y pequeña producción --entre mil y diez mil kilos--, Aceite de Producción Ecológica --lote mínimo de mil kilos--, Premio Extraordinario al Mejor AOVE Monovarietal para las variedades Picual, Arbequina y Verdial, y una Distinción Especial al Mejor Packaging de Aceite de Oliva Virgen Extra de la provincia.

Las almazaras premiadas podrán mencionar el galardón en el etiquetado de sus aceites y la Diputación podrá adquirir hasta cien litros de los aceites galardonados para fines institucionales. Podrán participar almazaras autorizadas con domicilio social y actividad principal en la provincia de Huelva, inscritas en el Registro de Industrias Agroalimentarias de la Junta de Andalucía.

El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto durante diez días hábiles, hasta el lunes 22 de diciembre, y la evaluación se realizará mediante catas anónimas y análisis físico-químicos en laboratorio homologado. Más información en www.diphuelva.es.