La Diputación de Huelva destina 23 millones a los municipios de forma directa para paliar los daños por los temporales

HUELVA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación Provincial de Huelva, David Toscano, ha presentado este jueves el Programa Extraordinario de Recuperación 'Tu Diputación Actúa', una iniciativa que destina 23 millones de euros a los municipios de la provincia para mitigar los efectos de los recientes temporales. Este plan se aprobará el próximo lunes en un Pleno extraordinario y para el mismo, según ha explicado, se usará el remanente de la institución provincial, "que tiene deuda cero".

Acompañado por el vicepresidente primero de la Diputación, José Manuel Zamora, Toscano ha destacado que esta es una respuesta "inmediata" con la meta de "ayudar a recuperar la normalidad" en los 80 municipios y las dos Entidades Locales Autónomas de la provincia. "Vamos a dar una respuesta rápida y eficaz a una situación excepcional", ha afirmado.

El programa 'Tu Diputación Actúa' tiene el objetivo de ofrecer a los ayuntamientos un apoyo financiero para que puedan llevar a cabo las actuaciones que consideren prioritarias. Con estos 23 millones de euros, podrán reparar y mejorar infraestructuras y servicios básicos que han sufrido deterioro, permitiendo que cada localidad gestione los fondos de acuerdo con sus necesidades.

De la asignación total, 13,2 millones de euros estarán destinados a la financiación directa de actuaciones municipales, mientras que 4,8 millones se reservarán para municipios con situaciones de especial gravedad o singularidad. Además, cinco millones de euros se utilizarán para inversiones en infraestructuras viarias de carácter provincial.

Todos estos fondos se canalizarán a través de subvenciones nominativas extraordinarias, asegurando que los recursos lleguen rápidamente a los municipios con el menor número de trámites posible. "Cada ayuntamiento podrá destinar la asignación a la actuación que considere más prioritaria, como la reparación de caminos, arreglos de calles y edificios municipales, así como infraestructuras de servicios básicos", ha explicado el presidente.

Las asignaciones provinciales podrán complementar ayudas de otras administraciones o financiar proyectos exclusivamente municipales. La presentación del programa también se enmarca en un contexto más amplio, ya que "en menos de un año, la Diputación ha destinado más de 70 millones de euros en asignaciones directas a los municipios", lo que representa "un incremento del 444% en comparación con el último plan aprobado por la anterior Corporación Provincial, que fue de 16 millones", ha manifestado Toscano.

Los 70 millones son la suma de 'Tu Diputación Invierte', el actual de 'Tu Diputación Actúa', con 23 millones cada uno, y al Plan de Concertación 2026, dotado con 25 millones. "Estamos llevando a cabo inversiones históricas y sin precedente en todos los municipios, incluidas las dos Entidades Locales Autónomas (ELAS)", ha subrayado el presidente de la Diputación, que ha puesto en valor el "compromiso" de la Diputación con los ayuntamientos.

"Es evidente que hay un antes y un después en el apoyo económico que se está brindando a los municipios. Los responsables municipales son quienes conocen mejor las necesidades de sus localidades". Toscano ha señalado que se convocará para el próximo lunes, 2 de marzo, un pleno extraordinario para activar el plan y asignar los fondos correspondientes a cada municipio, con la expectativa de que el dinero "comience a fluir rápidamente". "Hemos escuchado a los alcaldes y alcaldesas, y hemos diseñado una respuesta ajustada a la realidad", ha enfatizado.

Toscano ha indicado que hay municipios que se han visto más afectados, con daños que han sido, además, muy llamativos, como el desprendimiento de un talud en una calle de Cortegana, que afectó a dos vehículos y obligó a la evacuación preventiva de dos viviendas por la borrasca Leonardo o la caída de dos tejados en Linares de la Sierra, así como problemas en caminos de la sierra onubense, de los cuales "algunos están muy mal" o en la costa.

Por su parte, el vicepresidente primero ha dado a conocer los detalles del proceso que se va a seguir y que persigue que los ayuntamientos se puedan adherir al programa cuanto antes y que las ayudas lleguen en pocas semanas. Con esta iniciativa, la Diputación Provincial de Huelva reafirma su compromiso con el bienestar de sus municipios, asegurando que los recursos serán distribuidos de manera justa y eficiente y beneficiando a todos los ciudadanos que han sufrido las consecuencias de los recientes temporales.