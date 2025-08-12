La Diputación de Huelva edita un libro sobre los esteros e islas de Ayamonte

HUELVA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Huelva, a través del Servicio de Publicaciones, ha publicado 'Los esteros e islas de Ayamonte', de Enrique Arroyo. Una obra que aborda la situación geográfica del municipio y que, según ha manifestado el presidente de la institución, David Toscano, "abre una ventana a la historia, a la naturaleza y a la identidad de un municipio que vive de cara al río y al mar, en esa frontera que también une culturas".

Según ha indicado la institución provincial en una nota de prensa, la publicación, que analiza cada uno de los esteros e islas del territorio ayamontino, "invita a observar con otros ojos esos paisajes a los que nuestra mirada está acostumbrada y que, a veces, damos por sentados: espacios en los que se entrelazan la riqueza natural, el valor ecológico y la belleza que han marcado generaciones", según Toscano, para quien "documentar y difundir este patrimonio es, en sí mismo, un acto de preservación y de orgullo".

Al respecto, el presidente de la Diputación ha manifestado que la institución cree "firmemente" que los autores y las obras que nacen en la provincia son "un pilar fundamental para proyectar lo que somos". "Publicar y respaldar trabajos como este forma parte de nuestro compromiso de dar voz y visibilidad a quienes investigan, narran y ponen en valor nuestra historia, nuestro entorno y nuestra cultura", ha añadio.

Por su parte, el alcalde de Ayamonte y vicepresidente de la Diputación provincial, Alberto Fernández, ha señalado que el autor, Enrique Arroyo, es "un investigador con métodos rigurosos en la búsqueda del conocimiento de nuestras raíces, en un constante ejercicio de amor hacia la ciudad de Ayamonte".

El primer edil ayamontino ha afirmado que "Enrique nos habla, en este libro, de las Marismas del Guadiana, y de cómo en nuestro litoral se configuraron, por ejemplo, dos islas, que dieron lugar a dos barrios emblemáticos de Ayamonte a día de hoy, como son el Salón Santa Gadea --el más poblado de la ciudad-- y la barriada de Canela".

"En el conocimiento de nuestras raíces, que encontramos con libros como este, es donde se genera ese sentimiento de agarrarnos al terreno, cuidarlo y defenderlo como ayamontinos", ha asegurado Fernández, quien ha añadido que "sin duda, esta obra ayuda a escribir nuevos trazos para la historia de la ciudad fronteriza y contribuye, una vez más, a la preservación de la historia y la cultura de Ayamonte".

Por su parte, el autor, Enrique Arroyo, ha agradecido al Ayuntamiento y a la Diputación el apoyo a su libro "escrito con mucha ilusión" y del que espera que "guste a quienes lo lean". Arroyo ha explicado que la obra profundiza en la evolución de los siete esteros --uno de ellos desaparecido-- de Ayamonte.

De norte a sur, el estero del Dique, "donde había un molino mareal del siglo XVI"; el de Nao, "muy importante en las guerras con Portugal"; el que unía a Ayamonte con San Miguel Arca de Buey, "cuando en los siglos de los piratas berberiscos era más seguro navegar entre dos tierras que en el mar"; el estero de La Ribera, el de Canela, el de san Bruno y el de La Mojarra, "cada uno con sus propia historia y cirunstancias".

Con citas documentales de numerosos archivos, como el Archivo general de la Armada, del Viso del Marqués, la publicación analiza también las dos islas de Ayamonte: la Isla Salón de santa Gadea y la Isla Canela --incluyendo como epígrafes la barriada Canela, el campo de Canela, la barriada Punta del Moral, las playas del litoral y las Salinas el Duque, además del Estero de la Mojarra-.

SOBRE LA OBRA

Las corrientes del río Guadiana y del océano Atlántico, así como los vientos dominantes en el litoral, han contribuido a la formación de las Marismas del Guadiana, unas tierras inundables por las altas mareas que, a lo largo de los siglos, han modelado una costa que se caracteriza por la existencia de islas y esteros que configuran el espacio más próximo a la desembocadura de uno de los principales ríos de la península ibérica.

Así, en el litoral, desde el desagüe directo del río Guadiana en el Atlántico por la barra de Ayamonte hasta su segunda desembocadura por la históricamente mencionada como barra de Vacía Talegas, se distinguen dos islas: la del Salón de Santa Gadea y la de Canela, y los esteros: del Dique, La Nao, La Ribera, Canela, San Bruno y La Mojarra.

Con todo ese entramado natural, "fuente de vida, esencia y recurso de quienes allí viven", ha entretejido el autor de este libro unos nuevos trazos para la historia de Ayamonte. De 'Los esteros e islas de Ayamonte' se han realizado 300 ejemplares, que pueden encontrarse en librerías de la capital y provincia.