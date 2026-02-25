La Diputación de Huelva entrega en Adamuz (Córdoba) la declaración institucional de concesión de la Medalla de Oro

Entrega en Adamuz (Córdoba) de la la declaración institucional de concesión de la Medalla de Oro de la provincia de Huelva. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

ADAMUZ (CÓRDOBA), 25 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputación Provincial de Huelva, David Toscano, ha visitado este miércoles Adamuz (Córdoba), donde ha sido recibido en el Ayuntamiento por su alcalde, Rafael Moreno, acompañado por miembros de su equipo de gobierno, para hacerle entrega de la declaración institucional mediante la que la provincia de Huelva reconoce al pueblo de Adamuz toda la ayuda prestada a las víctimas del grave accidente ferroviario ocurrido el pasado 18 de enero de 2026 en su término municipal.

Durante el encuentro, el alcalde ha subrayado que "no se trata de una distinción más, sino del reconocimiento de toda la provincia de Huelva", destacando que desde aquel día Adamuz y Huelva comparten un vínculo "que será eterno". "Esta medalla la llevaremos en el corazón", ha afirmado.

Por su parte, el presidente de la Diputación ha mostrado la declaración institucional aprobada por todos los grupos políticos de la corporación provincial y ha comunicado oficialmente al alcalde que, con motivo del Día de la Provincia, Adamuz recibirá la Medalla de Oro de la Diputación de Huelva, el galardón más importante que concede la institución, según ha indicado la Diputación en una nota.

El presidente ha señalado que este reconocimiento "nace del agradecimiento profundo de toda una provincia que nunca olvidará la generosidad, la humanidad y la capacidad de respuesta de un pueblo que, en uno de los momentos más duros, estuvo a la altura de lo mejor que representa nuestra sociedad".

La declaración institucional destaca que el accidente, en el que se vieron implicados dos trenes de alta velocidad, se saldó con 46 víctimas mortales y 291 personas heridas, afectando de manera especialmente dolorosa a la provincia de Huelva, al encontrarse entre los convoyes implicados el tren Alvia 2384 con destino a Huelva.

Asimismo, el texto pone en valor la reacción "inmediata y coordinada" de la ciudadanía de Adamuz, "que ofreció asistencia directa, habilitó espacios de acogida, proporcionó alimento, abrigo y apoyo emocional, y colaboró estrechamente con los servicios de emergencia".