Encuentro entre el diputado de Cooperación Internacional, José Leñero (centro), y el director del Famsi, Emilio Rabasco. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Huelva y el Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional (Famsi) han impulsado 'Talento Territorial', un programa piloto de cooperación técnica con el que la institución provincial llevará la experiencia de sus servicios públicos a gobiernos locales de América Latina y el Caribe.

Según ha indicado la institución provincial en una nota de prensa, el diputado de Cooperación Internacional, José Leñero, y el director del Famsi, Emilio Rabasco, han mantenido un encuentro para abordar la implementación de este programa. El proyecto, financiado por la Diputación y ejecutado por FAMSI, tiene una duración de 18 meses y se desarrollará hasta abril de 2027 en una primera fase.

Su propósito es convertir las buenas prácticas de la Diputación y de los ayuntamientos onubenses en "una oferta de cooperación entre iguales: asistencias técnicas, pasantías, intercambios y formaciones con gobiernos locales con los que la provincia ya mantiene alianzas".

En este sentido, José Leñero ha remarcado que 'Talento Territorial' es un proyecto de "gran relevancia" para la Diputación de Huelva y para toda la provincia, que "destaca por su carácter abierto", ya que en él "podrán participar tanto trabajadores de la Diputación como de los municipios de la provincia, así como de empresas público-privadas".

De este modo, el programa pone en valor el conocimiento acumulado por los profesionales onubenses y lo proyecta más allá de nuestras fronteras, mayoritariamente países de América Latina. Por su parte, Emilio Rabasco ha destacado que la cooperación técnica es un instrumento de gran relevancia, porque "responde a lo que realmente demandan muchos territorios".

"En muchos casos, los países beneficiarios no solicitan recursos económicos, sino conocimientos. Se trata de una experiencia ya adquirida al afrontar situaciones de desarrollo que ahora se están dando en esos países", ha añadido.

AL MENOS DIEZ INTERVENCIONES EN DISTINTOS SECTORES

El programa prevé un mínimo de diez intervenciones técnicas. Cada una seguirá un esquema común: trabajo previo con el personal experto, reuniones virtuales preparatorias, asistencia técnica en terreno, pasantía del personal de la contraparte en Huelva y una fase final de seguimiento y evaluación.

La selección de las personas participantes se realizará mediante términos de referencia y un comité conjunto de la Diputación y Famsi. El proyecto incluye, además, formación online y un taller presencial sobre metodologías de cooperación técnica, la adaptación de la Plataforma de Cooperación Técnica de Famsi con un registro de personal experto y un catálogo de al menos diez buenas prácticas.

Entre los posibles destinos identificados figuran Bolivia y República Dominicana, con acompañamiento en gestión de residuos sólidos urbanos en el que participarán Giahsa y el Área de Medio Ambiente.

En República Dominicana se trabajará también en rutas culturales y turísticas iberoamericanas. Otras líneas son el biocorredor Carchi-Nariño, entre Ecuador y Colombia; la gestión de la cuenca del río Uruguay en la Triple Frontera con Argentina y Brasil; y la mejora de viviendas, agua y saneamiento para familias indígenas ch'orti' en Guatemala. Se estudia, además, una intervención en el ámbito de los servicios sociales en el marco de la red de Mercociudades.

En este esquema, la Diputación financia, coordina y aporta buenas prácticas. Los ayuntamientos, la universidad y las empresas públicas ponen a disposición su personal experto y acogen las pasantías, mientras Famsi aporta la metodología, las herramientas y la gestión operativa.

Los gobiernos locales latinoamericanos, por su parte, identifican las temáticas de trabajo, en una lógica de cooperación horizontal. Con esta iniciativa, la Diputación de Huelva aspira a consolidarse como actor y dinamizador de la cooperación técnica descentralizada andaluza, de la mano de los municipios de la provincia y en el marco de Famsi.