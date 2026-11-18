Foto de familia de la jornada 'Innovación y casos de éxito vinculados a la dehesa onubense'. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Huelva ha destacado este miércoles que "continúa avanzando" en su "apuesta" por la innovación y el desarrollo sostenible del medio rural a través del proyecto 'Huerto Ramírez como espacio de innovación para la sostenibilidad de los ecosistemas agroforestales y la población rural onubense', una iniciativa impulsada por el Área de Planes de Innovación Local y Reto Demográfico, en colaboración con la Universidad de Huelva y financiada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

En este marco, la Oficina Comarcal Agraria (OCA) de Cortegana ha acogido la jornada 'Innovación y casos de éxito vinculados a la dehesa onubense', un encuentro destinado a visibilizar experiencias empresariales que contribuyen a la conservación de este ecosistema y "demuestran su potencial como fuente de actividad económica, empleo y oportunidades para la población rural", ha indicado la institución provincial en una nota.

La apertura institucional ha contado con la participación del diputado del Área, José Carlos Roda; la alcaldesa de Cortegana, María del Mar Martín; y el director de la OCA, Miguel Ángel González. Tras la presentación, tres iniciativas empresariales de la provincia han compartido sus experiencias, con especial protagonismo del liderazgo femenino y de los modelos de negocio vinculados al aprovechamiento sostenible de los recursos del territorio.

La Fundación Monte Mediterráneo, con sede en Santa Olalla del Cala, ha expuesto su experiencia en la explotación ecológica y la conservación de la dehesa, un modelo que contribuye a preservar los recursos naturales y a frenar procesos de degradación ambiental. Durante su intervención, su presidenta ha destacado el papel de este ecosistema como una barrera frente a la desertificación.

Por su parte, la Quesería artesanal Monte Robledo, ubicada en Aracena, ha compartido las claves de su modelo de producción tradicional, basado en la calidad del producto, así como los principales retos de financiación a los que se enfrentan las pequeñas empresas rurales para mantener su actividad y seguir creciendo.

La jornada se ha completado con la intervención del vivero forestal Florestasur, de Galaroza, que ha presentado su trayectoria en innovación ambiental y producción de planta autóctona, además de abordar las oportunidades y dificultades que supone emprender en el entorno rural de la Sierra de Huelva.

Las tres experiencias muestran cómo la actividad económica, la conservación del patrimonio natural y la innovación pueden avanzar de forma conjunta. Asimismo, ponen de relieve la importancia de apoyar iniciativas capaces de generar valor añadido a partir de los recursos locales, diversificar la economía rural y favorecer nuevas oportunidades de empleo.

INNOVACIÓN PARA PROTEGER LA DEHESA

La jornada se enmarca en los objetivos del proyecto del Huerto Ramírez, una iniciativa que busca convertir este espacio en un referente de investigación aplicada, innovación y transferencia de conocimiento para mejorar la sostenibilidad de los ecosistemas agroforestales y contribuir al desarrollo del medio rural onubense.

Entre sus líneas de trabajo destaca la búsqueda de soluciones frente a la seca de la encina, una problemática que amenaza la conservación de la dehesa y la actividad económica asociada a ella. Para ello, el proyecto promueve la colaboración entre el ámbito científico y los agentes del territorio, con el propósito de trasladar los avances y conocimientos a quienes gestionan y trabajan en estos ecosistemas.

Junto a la investigación ambiental, la iniciativa pone el foco en la diversificación económica, el aprovechamiento sostenible de los recursos y el impulso de proyectos empresariales capaces de generar oportunidades en los municipios de la provincia.

Con encuentros como el celebrado en Cortegana, la Diputación de Huelva refuerza su compromiso con un modelo de desarrollo rural que combina innovación, conservación ambiental y emprendimiento, con un objetivo común: proteger la dehesa, generar empleo sostenible y contribuir a fijar población en los pueblos de Huelva.