Diputación de Huelva oferta cursos gratuitos de 'Mentor en Abierto' en el marco de la plataforma online 'Aula Mentor'

HUELVA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Huelva, desde su Área de Desarrollo Local e Innovación Empresarial, continúa apostando por mejorar la cualificación profesional y personal y, por tanto, la empleabilidad de la ciudadanía ofertando la realización de varios cursos gratuitos a través del programa de formación abierta y online 'Mentor en Abierto', incluido en el programa 'Aula Mentor', iniciativa promovida por el Ministerio de Educación y Formación Profesional en la que participan activamente instituciones públicas y privadas tanto nacionales como internacionales, como es el caso de la Diputación onubense.

Esta nueva convocatoria de cursos gratuitos 'Mentor en Abierto' incluye nuevos cursos de la empresa Cisco. La inscripción en los cursos se podrá realizar de forma gratuita a través de cualquiera de las Aulas Mentor de la provincia.

Para ello, se deberá cumplimentar el formulario de inscripción online a través de la plataforma www.diphuelva.es/aulamentor/ indicando el curso a realizar, dentro del plazo establecido comprendiendo el mismo del 5 al 15 de noviembre de 2021. Los cursos cuentan con plazas limitadas que serán asignadas por riguroso orden de inscripción.

La formación comenzará el día 22 de noviembre. Estos cursos no tienen examen presencial y, por lo tanto, solo se emite el certificado de aprovechamiento o asistencia que emite Cisco en el caso de sus cursos o el certificado que emiten los tutores en el caso del resto.

El listado de cursos de la convocatoria de mentor en abierto de noviembre de 2021 abarca una extensa variedad de materias, como el curso de Linux Essentials (Cisco) --curso de introducción sobre el sistema operativo Linux que ha sido desarrollado por NDG--, con una duración de dos meses; Introducción a Internet de las cosas (Cisco), con una duración de dos meses; Introducción a la Ciberseguridad (Cisco) --se explorarán las cibertendencias, las amenazas y el tema de la ciberseguridad de una manera relevante--, con una duración de dos meses; Emprendimiento Digital (Cisco) --diseñado para ayudarlo a perfeccionar las habilidades necesarias como empleado en cualquier trabajo--, con una duración de dos meses.

Continuando con los cursos, se ofrece también la realización del curso Networking Essentials (Cisco), en el que se abordarán los aspectos fundamentales de las redes, con una duración de dos meses; Get Connected (Cisco), para tener una mejor comprensión de Internet, las computadoras y los medios sociales, con una duración de dos meses; Ciberseguridad Essentials (Cisco), diseñado para estudiantes que están interesados en obtener estudios más avanzados en el campo de la ciberseguridad, con una duración de dos meses.

También se ofertan los cursos Iniciación a Salesforce, en el que se presenta esta herramienta y proporciona los conocimientos necesarios para abordar una primera explotación, con una duración de tres meses; Administración de Salesforce, dirigido a cualquier persona que tenga interés en aprender acerca de procesos de ventas o de herramientas empresariales desde el punto de vista tecnológico, con una duración de dos meses.

Y por último el de Iniciación a la Física, en el que se estudiarán los conceptos y principios fundamentales del método científico, la cinemática (parte de la Física que estudia el movimiento), la dinámica (parte de la Física que estudia las causas del movimiento) y las diversas formas de energía, con una duración de dos meses.

La matrícula en todos los cursos de esta convocatoria, incluyendo los de Cisco (Ciberseguridad, Emprendimiento Digital, Linux Essentials, Internet de las cosas, Ciberseguridad Essentials, Get Connected y Linux Unhatched) debe hacerse desde la plataforma de 'Aula Mentor'. Si un usuario se registra en la página de Cisco directamente, esa matrícula no está incluida en la convocatoria en abierto de Mentor y no tendrá atención tutorial.